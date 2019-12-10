Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 декабря

Президент Абхазии подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в его структуру, не менее чем на 15 процентов до 1 января 2020 года.
В Очамчыре провели выставку "Крылатый Бзоу. Конный спорт в Абхазии", зрителям были представлены картины, посвященные конному спорту, музейные экспонаты, фотографии, сделанные на Мыкуашта, Лыхнашта и в других местах, где проводятся традиционные игры.