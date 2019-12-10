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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (272)
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Sputnik Абхазия
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В среду в республике средняя дневная температура поднимется до +15°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Днем в среду 11 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - в норме, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С,  днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (272)


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