Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 декабря

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"Тяжело, но логично": Правительство Абхазии отчиталось о ходе оптимизации штатов Президент Абхазии подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в его структуру, не менее чем на 15 процентов до 1 января 2020 года. 745

"Ушел политик и патриот": Хаджимба выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова В качестве мэра Москвы Лужков посещал Абхазию с рабочими визитами несколько раз, он выступал за признание Россией независимости Абхазии еще в 2007 году. 744