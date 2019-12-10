Традиции и спорт: выставку и национальные игры показали в Очамчыре

В Очамчыре провели выставку "Крылатый Бзоу. Конный спорт в Абхазии", зрителям были представлены картины, посвященные конному спорту, музейные экспонаты, фотографии, сделанные на Мыкуашта, Лыхнашта и в других местах, где проводятся традиционные игры.

Помимо выставки у здания администрации Очамчырского района с представлением выступили наездники, которые показывали джигитовку и другие виды национальных конных игр.

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Крылатый Бзоу

Мероприятие, посвященное конному спорту, провел отдел молодежи и спорта администрации Очамчырского района, задавшись целью привить молодежи интерес к традиционному увлечению абхазов.

Еще до начала выставки у здания администрации района стали собираться наездники разных возрастов, они были одеты в национальную одежду. После открытия выставки "Крылатый Бзоу. Конный спорт в Абхазии" им предстояло показать собравшимся, что умеют они и их лошади.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помимо выставки, гости мероприятия у здания администрации Очамчырского района могли оценить мастерство наездников

Выставка была представлена в здании Дома юношества. По словам специалиста по молодежной политике отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Фаины Кондратьевой, решение провести выставку появилось после того, как сотрудники отдела увидели работы художника Вариса Тамеева.

"У него очень много работ с лошадьми, они замечательные, радостные, яркие. Когда мы решили сделать выставку его работ, я подумала, если мы говорим о лошадях, о коневодстве, как можно не вспомнить традиции коневодства в Абхазии и конный спорт, и мы решили совместить эти два направления", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы художника Вариса Тамеева

Сам художник говорит, что его работы выполнены в двух стилях - модернизм и импрессионизм.

"Я пишу эти работы с детства, у меня выставки проходят в Европе, России, Америке. Лошадь является символом силы, благородства, она лечит человека. Мои предки занимались коневодством, я сам татарин, мой дед делал скульптуры, родственники занимались живописью, то есть это наследственное, передалось генетически", - подчеркнул Тамеев.

Художник уже 12 лет живет в Абхазии, и все выставленные работы, а это двадцать картин, нарисованы в Абхазии.

Кроме картин, зрителям показали экспонаты, посвященные наездничеству в Абхазии, которые предоставил Абхазский государственный музей - это мужское и женское седло, одежда для верховой езды, а также фотографии.

Этнограф Инга Шамба рассказала собравшимся об истории коневодства в республике, о конном спорте поведал спортивный обозреватель, журналист Адгур Гунба. Также в рамках мероприятия зрители могли увидеть фотографии, которые были сделаны в различных конно-спортивных соревнованиях, проводившихся в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кроме картин, зрители могли полюбоваться экспонатами посвященные наездничеству в Абхазии

Для пришедших на мероприятие выступили ансамбль "Каприччио" из детской музыкальной школы Ткурчала, и хореографическая студия "Свирель".

Мастерство наездников

После того как мероприятия в Доме юношества завершилось, все устремились на улицу, чтобы посмотреть на представление наездников. В программу показательных конно-спортивных выступлений входили - элементы конкура, выездки, джигитовка и рубка.

Зрители с восхищением наблюдали за тем, как наездники выполняли различные конно-спортивные трюки, делали фотографии и видео на свои гаджеты.

Один из наездников – Эмир Киркинадзе рассказал, что уход за лошадьми нелегкий труд, но он к нему привык, потому что конный спорт и лошади стали частью его жизни.

"Я уже 15 лет занимаюсь наездничеством, когда начинал мне было 11 лет. Участвую в соревнованиях, которые проходят в республике", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук После того, как мероприятия в Доме юношества завершилось, все устремились на улицу, чтобы посмотреть на представление наездников

Любовь к лошадям Эмиру привил брат деда, которого уже нет в живых, но семейное увлечение продолжает жить. На спортивное событие он прискакал на лошади, на которой учился наездничеству.

Собравшиеся на мероприятие в Очамчыре отмечали, что подобные встречи должны организовываться по всей республике, для того чтобы как можно больше молодежи вовлекалось в конный спорт, ведь это здоровый образ жизни и что немаловажно продолжение старинных традиций.