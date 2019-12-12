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Полеты и днем и ночью: беспилотники ЮВО провели в небе Абхазии около 500 часов

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Беспилотные аппараты активно используются на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, оценки эффективности поражения целей на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. С начала текущего года военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии увеличили время практического применения БЛА на десять процентов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Общий налет беспилотников составил свыше 500 часов. Всего БЛА за отчетный период было преодолено расстояние более 30 тысяч километров", - сказано в сообщении пресс-службы.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов, стоящие на вооружении соединения, применяются как днем, так и ночью в различных климатических условиях и горно-лесистой местности.

Беспилотники оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей.

Расчеты БЛА базы также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники.

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Теги:
Абхазия, Южный военный округ


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