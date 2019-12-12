Полеты и днем и ночью: беспилотники ЮВО провели в небе Абхазии около 500 часов

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. С начала текущего года военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии увеличили время практического применения БЛА на десять процентов, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Общий налет беспилотников составил свыше 500 часов. Всего БЛА за отчетный период было преодолено расстояние более 30 тысяч километров", - сказано в сообщении пресс-службы.
Беспилотники оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей.
Расчеты БЛА базы также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники.
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