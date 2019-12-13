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Сгорела на работе: Минюст Абхазии остался без елки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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80210
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191213/1029013754/Zamknulo-v-Kabmine-Abkhazii-zagorelas-elka.html

На место происшествия выехало пять расчетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Возгорание произошло днем в пятницу 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка, сказал в интервью Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия. 

Чрезвычайное происшествие произошло в Министерстве юстиции, которое располагается на четвертом этаже здания. До приезда спасателей сотрудник Государственной службы безопасности с помощью огнетушителя погасил огонь.

"Пожар не распространился благодаря своевременным действиям сотрудника ГСО и сотрудников МЧС Абхазии, было задымление помещения", - отметил Гиндия.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщил замминистра по чрезвычайным ситуациям страны.

  • В здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка


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