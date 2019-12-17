Обрезать или не обрезать: омолаживание сухумских олеандров вызвало вопросы

В начале декабря администрация Сухума решила провести омолаживающую обрезку одной из главных "зеленых визиток" города – олеандров. Городские власти свои действия согласовали с экологами.

Деревья в центре Сухума не раз подвергались санитарной обрезке, так раньше уже "стригли" камфорный лавр на улицах Лакоба, Ардзинба и на проспекте Аиааира. На этот раз под пилу попали олеандры на набережной Махаджиров и на проспекте Леона. Десятки взрослых кустов "омолодили" практически под корень.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Специалисты не сошлись во мнениях



В Госкомитете по экологии считают, что обрезка была проведена правильно. К тому же городские власти, прежде чем начать "стрижку" олеандров, взяли разрешение в ведомстве.

"Обрезку проводит администрация города, "Зеленое хозяйство". Они, прежде чем провести обрезку, обратились к нам (Госкомитет по экологии и охране природы – ред.) с письмом. Наши инспекторы выехали, осмотрели те участки, где администрация хотела провести обрезку, и потом только мы дали добро. В "Зеленом хозяйстве" есть свои специалисты, которые дают рекомендации, как провести обрезку", – рассказал в интервью Sputnik Абхазия председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

В то же время в научной среде существует и обратное мнение. Заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия заявил, что обрезка олеандров была проведена неправильно. Сухумские олеандры теперь могут зацвести только через три года.

"С точки зрения специалистов, обрезка проведена неправильно. Срок подходит, но нельзя было так глубоко обрезать олеандры. Есть определенная технология обрезки. Глубокая обрезка влечет за собой длительное и тяжелое восстановление. Кусты потеряли срок цветения. Их можно было более красиво обрезать", – считает он.

Председатель Госкомитета по экологии же отметил, что даже среди специалистов мнения могут разниться, а олеандры порадуют первыми цветами уже через год.

"Омолаживающая обрезка необходима олеандрам. То, что произведена обрезка – вполне допустимо. Такого характера мероприятия ведь не впервые проводятся. В советское время это была частая практика. Проводилась глубокая обрезка. И самое главное, что в период вегетации они изменятся, и в будущем году вы уже не узнаете эти кусты, – обещает чиновник. – Олеандр – Средиземноморская порода, но в Абхазии он себя чувствует великолепно. Через год уже кусты пышно зацветут".

© Sputnik / Томас Тхайцук Обрезка алеандров

"За" и "против"

Не только специалисты, но и горожане разделились во мнениях: правильно ли провели обрезку олеандров, не повредила ли процедура деревьям.

"Очень хорошо, что пальмы очищают от сухих листьев, а эвкалипты от клочьев сухой копы, но в чем провинились олеандры и "Иудино дерево" подвергшиеся столь безжалостной обрезке? Почему-то у нас или вообще не обращают внимание на зеленый наряд столицы, или производят радикальную обрезку и обрубку", – написала на Facebook Манана Гургулия.

Еще один пользователь Facebook недоумевает, зачем нужно было "уродовать олеандры и другие деревья", ведь каждый "зеленый лепесток дает нам кислород".

Другие же жители столицы положительно отнеслись к обрезке олеандров. И в первую очередь, их радует то, что городские власти не бездействуют. К тому же благодаря обрезке, по их мнению, на улицах Сухума стало "светлее" и открылись "красивые пейзажи".

"Наверное, то, что что-то делается – это уже хорошо. Ну да, улицы оголились, но ничего. Олеандры обновятся, новые ростки пойдут, кусты будут лучше, пышнее, на следующий год снова зацветут. Думаю, что это все хорошо", – добавила сухумчанка Ирина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обрезка алеандров

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