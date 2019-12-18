"Дорога памяти": в Абхазии пройдет акция, посвященная Великой Отечественной войне

Акция "Дорога памяти" пройдет сразу в трех районах Абхазии и завершится 20 декабря у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в трех районах Абхазии – Очамчырском, Гулрыпшском и Сухумском, об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Акция инициирована посольством России в Абхазии. В рамках акции будут производить выемку земли в местах захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Затем капсулы с частицами грунта из Абхазии разместят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России, который расположен в Московской области.

"В настоящее время в Московской области, в парке "Патриот" возводится главный храм Вооруженных сил России. Это не просто храм, это целый мемориальный комплекс, который включает в себя галерею "Дорога памяти", где будет основной массив информации по участникам Великой Отечественной войны. Забор земли – это часть вклада в эту галерею памяти", – объяснил Денис Лавриков.

Он отметил, что акция параллельно проводится и в странах Европы, где проходили боевые действия.

Акцию "Дорога памяти" поддержал музей Боевой Славы имени Ардзинба. Директор Мзия Бейя отметила, что в "уничтожительной войне" погибло более 17 с половиной тысяч жителей Абхазии.

"В этой войне участвовали наши деды, прадеды, родные нам люди. Из Абхазии на фронт ушли более 55 тысяч человек, не вернулось с поля боя более 17 с половиной тысяч человек. Это только официальные данные. Нам эта память дорога, и я хочу поблагодарить посольство России в Абхазии за эту акцию. Мы с удовольствием поддержали инициативу", – подчеркнула Бейя.

Военный историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский рассказал, что на территории Абхазии расположено немало воинских захоронений времен Великой Отечественной. Поэтому забор земли будет проводиться сразу в трех районах – Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском.

"Сразу после пресс-конференции мы выезжаем в "турне" по районам. Первый пункт – город Очамчыра, где находится могила восьми советских подводников. Второй пункт – Дранда, где находится братская могила 11 неизвестных советских военнослужащих. Третий пункт – село Баслата, где захоронены советские солдаты, погибшие в абхазских госпиталях. Следующий пункт – Нижняя Эшера, где в 1942 году были захоронены летчики. Далее мы охватим могилу советских летчиков, которые захоронены в парке Курченко", – рассказал Николай Медвенский.

Завершится акция "Дорога памяти" 20 декабря в 12:00 у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.

Акция "Дорога памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит во многих европейских городах. В рамках акции производится забор земли с воинских захоронений. Капсулы с грунтом из разных стран установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который возводится в Московской области. Цель акции – помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.

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