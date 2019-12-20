"Щит" невидимого фронта: как прошла встреча ветеранов СГБ Абхазии

День чекиста ежегодно отмечают в странах постсоветского пространства 20 декабря, и Абхазия в этом плане не исключение.

В пятницу 20 декабря Союз ветеранов госбезопасности Абхазии "Щит" принял в свои ряды еще одного коллегу, и их общее количество составило двадцать человек. О том, как прошла встреча бывших и действующих бойцов невидимого фронта, какими воспоминаниями они поделились, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Ветераны госбезопасности Абхазии встретились в конференц-зале одного из сухумских деловых центров. Свой профессиональный праздник они отмечают скромно, но с душой и чувством юмора.

Президент "Щита" Виталий Бганба разложил перед собой памятные медали в пластиковых футлярах, предназначенные для товарищей, а удостоверение нового члена Союза ветеранов госбезопасности держал под рукой. С этого и началась официальная часть встречи. Ветераны единогласно проголосовали за принятие в свои ряды Вахтанга Шахитяна, который вкратце рассказал о своей службе.

© Sputnik Встреча ветеранов госбезопасности Абхазии

"До начала войны я проработал более десяти лет. Потом, вы прекрасно помните, какие начались времена, мне пришлось уволиться "по состоянию здоровья". Если бы не это, еще можно было бы, конечно, поработать", - поделился Шахитян.

Слово взял самый старший чекист, вице-президент "Щита" Сергей Чакветадзе. Он выразил сожаление о том, что эта церемония проходит не в здании СГБ страны и на нем не присутствует руководство Службы. Чакветадзе попросил присутствующих действующих офицеров довести его мысль до начальства.

Одним из ветеранов, которому вручили памятную медаль, был генерал-майор Зураб Агумава. Передавая награду, Виталий Бганба сказал, что гордится своим учеником и в шутку попросил напомнить, в каком году он его "завербовал".

В своей поздравительной речи Агумава вкратце рассказал об истории органов безопасности, которые действовали в Абхазии под разными названиями и в разное время. Он отметил, что 20 декабря – это общий праздник, но необходимо помнить о дате 4 декабря, когда в 1992 году Верховный Совет республики постановил учредить Службу госбезопасности Абхазии.

"Хочу, чтобы был понят правильно. Я никоим образом не отталкиваю сегодняшнюю дату, но считаю, что нынешняя Служба государственной безопасности была образована 4 декабря", - сказал он и добавил, что эта дата так же дорога его сердцу.

Генерал-майора Нугзара Самсония глава "Щита" упрекнул за то, что тот не сдержал свое слово и забыл принести бутылку коньяка. Самсония поспешил успокоить старшего товарища и сказал, что напиток ждет своего часа в кабинете этажом ниже.

© Sputnik Встреча ветеранов госбезопасности Абхазии

С пожеланиями быстрее выучить абхазский язык президент Союза вручил медаль Игорю Малия.

- "Учу, учу", - с улыбкой ответил Малия.

- "На том свете уже не нужно будет. Надо сейчас", - продолжал острить Бганба.

Не обделили вниманием и новичка. Вслед за удостоверением Вахтангу Шахитяну вручили и памятную медаль, но с надеждой обмыть награду за армянским застольем.

Шифровальщик, оперативник и сложное время

Из 20 членов Союза ветеранов госбезопасности Абхазии присутствовали на церемонии 15 человек. Некоторые не смогли прийти по состоянию здоровья, другие из-за неотложных дел.

Валентин Елединов вместе супругой Ниной Соловьевой переехал в Абхазию в начале 2000-х и устроился на работу в службу Госбезопасности республики. До этого с 1966 года он работал шифровальщиком в Москве. Сейчас он в отставке.

Соловьева предостерегла корреспондента Sputnik от беседы с супругом, так как он говорит на специфическом для простого обывателя языке. Она призналась, что сама иногда его не понимает. Сам Елединов не препятствовал и внимательно слушал со стороны свою же историю.

"Мой супруг получил последнюю Ленинскую премию, подписанную Михаилом Горбачевым, за разработку системы передачи данных "Исток", которую возможно расшифровать с помощью вычислительного оборудования лишь в течение пятидесяти лет. Помню, "Нью-Йорк таймс" тогда написала, что такая система могла появиться в СССР только лет через сорок", - поделилась Соловьева.

Несмотря на столь высокую государственную премию и важность изобретения, жизнь Валентина и Нины никак не изменилась. Они признались, что работали так же, как и всегда, богаче не стали.

72-летняя Нина Соловьева была единственной женщиной в компании членов "Щита" и получила памятную медаль вместе с супругом. Она рассказала, что сразу после окончания аспирантуры начала работать оперативником в Москве. Самым сложным периодом в своей профессиональной деятельности Соловьева вспоминает расследование убийств более 80 подростков серийным маньяком, который орудовал в Бутово в конце 1970-х - начале 1980-х годов.

© Sputnik Встреча ветеранов госбезопасности Абхазии

"Его прозвали Фишером. Свои преступления он сопровождал совершенно чудовищными истязаниями детей. Чикатило отдыхает рядом с ним. Поиски велись около семи лет, а поймать его удалось благодаря тому, что последней жертве удалось убежать. Впоследствии ребенок назвал место, где его держали, и дал описание маньяка", - поделилась Соловьева.

Вице-президент "Щита", самый старший ветеран службы Госбезопасности Сергей Чакветадзе наиболее тяжелым периодом его работы называет время за несколько лет до начала Отечественной войны народа Абхазии.

"Это период так называемой малой войны. Тогда на территории страны произошли массовые столкновения абхазского и грузинского народов. Наша служба несла ответственность за восстановление порядка, и в эти годы многие из наших товарищей получили тяжкие телесные повреждения", - рассказал Чакветадзе.

Он добавил, несмотря на все сложности и накал страстей в обществе, профильным структурам на тот момент удалось восстановить порядок в Абхазии.