Мурат Яган – мудрец и пророк из Ащхара

"Я не считаю, что родиться абхазом и воспитываться в племени, имеющем свою аристократию, — это какая-то особенная удача. Я решил рассказать и об этом периоде своей жизни, поскольку моя наследственность сыграла роль в выборе пути, по которому я иду сейчас". Так начинается автобиографическая книга "Я пришел из-за гор Кавказа" известного канадского писателя и философа абхазского происхождения Мурата Ягана.

К духовным истокам предков

Мурат Яган воспитывался в строгих ортодоксальных традициях ислама, но с юношества был знаком с горским кодексом чести. В этом заслуга абхазских и черкесских старейшин, которые занимались духовным и физическим воспитанием будущего философа. Как то было принято на исторической родине Мурата, специальное обучение проходил каждый представитель знатного рода, достигший двадцати четырех лет. Лучшие из них избирались для связи с древними духами горцев, для достижения источника высшего знания, всей мудрости земли Аамста Кябза.

Вместо ортодоксального учения ислама, которое опирается на идеи воздаяния, кары и обязательств перед Творцом, ему говорили о Любви. Причиной всего сущего, как гласит абхазская мудрость, стал некий любовный союз, заключенный в Космосе. Люди — плоды этого любовного союза. Как существа, наделенные сознанием, они причастны к источнику этой творческой силы. Мурат слушал старейшин, но тогда их слова его не интересовали.

© Фото : из семейного архива Мурата Ягана Мурат Яган.

Он выбрал другой путь: учебу в Галатасарайском лицее и лошадей, которые стали страстью до конца его дней. Уже в 17 лет Мурат стал задаваться философскими вопросами, его терзали мысли о религии и Боге.

"Я понял, что все мои действия, связанные с религией, не имеют никакого смысла по одной простой причине: Бога нет", — напишет впоследствии Мурат об этом периоде своей жизни.

Он представлял себе Бога как всемогущее, всезнающее существо, похожее на человека, которое обитает где-то на небе, но не понимал, почему Бог требует от него что-то в обмен на райскую жизнь.

Мурат отошел от мусульманской религии, и это решение назвал вторым шагом к свободе после отказа продолжать обучение у старейшин. Тем не менее, впоследствии, пройдя долгий и мучительный путь духовных исканий, становясь последователем то суфийской, то христианской философии, он вновь обратился к духовным истокам предков, осознал величие древней абхазо-адыгской традиции, в которую он был посвящен еще в юные годы.

Впоследствии Мурат Яган сформулировал учение Аамста Кябза, которое фактически и стало результатом его духовных поисков и счастливых озарений. Учение основано на древней культурной традиции горцев Западного Кавказа (абхазов/абазов, адыгов и убыхов), которых Мурат называет общим термином "черкесы".

Слово Аамста, хотя и переводится с абхазского языка как "аристократический", в данном случае обозначает высший физический и духовный уровень, который достигается в результате специфического воспитания, а также сочетание физических и умственных упражнений.

Согласно учению Кябза, человек – это не тело, наделенное душой, а скорее дух, наделенный телом, которое рассматривается как инструмент передвижения, подобно тому, как конь является средством передвижения всадника. Чем сильнее и совершеннее физически тело как от рождения, так и благодаря упражнениям, тем совершеннее становится оно в качестве инструмента для передвижения духа.

Как отмечал сам Мурат Яган, Аамста Кябза – это не религия, а искусство того, как человек может жить, полностью реализуя все заложенные в нем способности в их применении к жизни.

С 1975 года Мурат Яган стал излагать учение Кябза группе учеников, круг которых постепенно расширялся. В том же году, с целью изучения "Аамста Кябза", канадскими и американскими учениками Мурата было создано Общество Кябза. В 1992 году был основан Фонд Кябза, цель которого — записать и издать все изложения Мурата Ягана.

Он же оставил большое духовное наследие, которое пока только частично опубликовано.

Из-за гор Кавказа

Предки Мурата были выходцами из области Ащхара на Северном Кавказе, которая по праву считалась частью исторической Большой Абхазии. Однако в результате насильственного переселения семья Мурата вынуждена были перебраться в Османскую империю.

Вот как Мурат описывает это переселение в своей книге: "Моя семья покинула Кавказ, потому что они были так же глупы, как и остальные абхазы, покинувшие свою Родину"…

Мурат получил хорошее образование в Турции. В юности его истинной страстью был спорт, верховая езда. В составе турецкой сборной он успешно выступал на крупных международных турнирах. Был участником Олимпийских игр в Берлине в 1936 году, в Вене в 1937 году он стал чемпионом мира по прыжкам на лошади в высоту, опередив своего соперника, итальянца Кастильяни, и установив мировой рекорд.

Хотя выступления Мурата приносили ему призы и награды, его угнетало то, что в официальных отчетах он именовался турецким наездником, в то время как он считал себя не турком, а абхазом.

© Фото : из семейного архива Мурата Ягана Мурат Яган в своем кабинете.

"Из семи наездников турецкой команды четверо были кавказцами, и когда кавказским спортсменам предложили поменять фамилии на турецкие, согласились все, кроме меня. Я категорически отказался. Я не был турком, и моя неуступчивость помешала мне сделать спортивную карьеру. Да и вообще, дух национализма отравил всю мою жизнь в спорте, так как подобных случаев было много", — писал Мурат Яган.

Кавказ и Абхазия, в частности, всегда занимали особое место в сердце Мурата.

"Мое сердце всегда было там, всю свою жизнь я стремился на один день вернуться в Абхазию. Ни одно место, где бы я ни жил, я не ощущал своим настоящим домом", — сказал некогда философ.

Несколько раз Мурат пытался посетить Кавказ, надеясь получить возможность навсегда вернуться на свою Родину. В 1950-х годах, при Хрущеве, иностранные туристы впервые получили возможность посещать Советский Союз. Окрыленный надеждой Мурат обратился за визой в советское посольство в Турции. В ответ на его запрос ему было разрешено посетить с визитом любой регион Советского Союза, однако в визе на посещение Кавказа было отказано. Поездка так и не состоялась.

Жизнь в Турции не удовлетворяла Мурата, и в 1963 году, в возрасте 48 лет, вместе с женой Мэйзи и с четырьмя детьми, он переселился в Канаду. Местом нового жительства был выбран городок Вернон в провинции Британская Колумбия, так напомнивший Мурату своим горным пейзажем родной Кавказ. Вплоть до выхода на пенсию Мурат жил тем, что строил дома.

"В чем загадка этого рывка в неведомое? Не будем ломать голову. Нередко мыслящие люди, ища выхода из духовного тупика, так пытались переписать свою жизнь заново", — размышлял о судьбе Мурата Ягана писатель Фазиль Искандер.

Рассказывают, что судьба абхазского мудреца произвела на Фазиля Искандера сильнейшее впечатление, особенно ему запомнилась история падения Мурата с коня во время конно-спортивных состязаний, описанная в книге философа.

"Конь перевернулся в воздухе, и когда я упал в бетонный ров за барьером, он рухнул на меня — прямо мне на живот. Мой живот "лопнул". Из того, что произошло потом, я помню только то, как поднялся и вскочил обратно в седло… Позже мне рассказали, что я закончил дистанцию, отсалютовал публике и упал". Именно эта сцена из книги "Я пришел из-за гор Кавказа" поразила Искандера до глубины души.

© Фото : из личного архива Мурата Ягана Мурат Яган. Архивное фото.

В память о Мурате Ягане

Мурат Яган всегда внимательно следил за судьбой своей родины. Особенные отношения у него установились с Первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, с которым он долгие годы состоял в переписке, а после несколько раз встречался. Читая рукописи Мурата, Владислав убедился в том, что это великий человек, выдающийся абхаз, который прошел очень непростой путь.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Мурат Яган и его друзья обращались с протестами в международные организации с призывом остановить войну.

В 2001 году исполнилась заветная мечта Мурата Ягана. Он вместе с женой Мейзи Гогуа посетил Абхазию по приглашению Владислава Ардзинба, который удостоил его высшего ордена республики "Ахьдз Апша" I степени.

Мурата встречали на родине как национального героя. К нему спешили политики, общественные деятели, писатели — все, кто так или иначе был знаком с философией Ягана и его сложной историей жизни, полной героических поступков.

В Абхазии Мурат встретился с главой Абхазской православной церкви отцом Виссарионом и жрецом святилища Дыдрыпш-ныха Зауром Чичба. Он знакомился со страной, посещая ее главные достопримечательности и поражаясь, словно ребенок, казалось бы незначительным вещам.

Книга "Я пришел из-за гор Кавказа" долгое время была единственной работой Мурата Ягана, доступной абхазскому читателю. Она одна была переведена на русский и абхазский языки. Перевел ее на абхазский язык поэт и публицист Владимир Зантария по личному поручению Ардзинба.

© Фото : из семейного архива Мурата Ягана Мурата Яган.

Перевод книги "Я пришел из-за гор Кавказа" был нелегким трудом, в особенности в части философских рассуждений, признался Зантария.

"Книга автобиографическая и в то же время мировоззренческая. Мне хотелось просто и доступно передать смысл написанного. Даже если построение фразы я нарушу, главное сохранить смысл выражений и размышлений", — отметил он.

Особенно сложно было переводить сцены любви с эротическим налетом, рассказал поэт.

"Там есть эпизоды, которые в понимании абхазов несвойственно и не принято озвучивать. Надо было найти золотую середину, чтобы никого не смутить. Обойти же эти сцены я никак не мог. Но абхазский язык, оказывается, располагает всеми средствами и возможностями, чтобы любое чувство передать", — отметил Зантария.

К столетию Мурата Ягана в 2015 году молодой режиссер Амра Начкебия в сотрудничестве с Вячеславом Чирикба, который тесно дружил с Яганом, подготовила документальный фильм о философе.

Кадры, которые легли в основу фильма, снимал Вячеслав Чирикба. Шесть часов любительской съемки, многие кадры в совершенно плохом качестве, тем не менее, ценность их от этого не снизилась. На видео Мурат Яган с женой Мейзи, дочерью Лимой в своем канадском доме, после он уже со своими последователями из общества Кябза танцует черкесский танец. На кадрах во время поездки в Абхазию Мурат и Мейзи посещают Новоафонскую пещеру.

Мурат Яган скончался 19 декабря 2013 года в Канаде на 98-ом году жизни. Сам Мурат смерти не боялся. "Я и без тела буду живее, чем с телом", — говорил он.

Он не хотел иметь могилы, либо какого-либо мемориального знака в его память. Он называл себя «планетарным гражданином» и говорил, что его истинный дом — вся планета. А единственным важным следом или знаком, который он может оставить на этой земле, будет тот, что останется в сердцах людей.