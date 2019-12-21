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Ликвидация пожаров. Архивное фото

"Врукопашную" с огнем: в Сухумском районе загорелся лес

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По предварительным данным МЧС Абхазии, в районе села Акапа Сухумского района горит около половины гектара леса.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Лес в окрестностях села Акапа Сухумского района загорелся в субботу 21 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.

"Спасатели подняты по тревоге. Уже отправили спецтранспорт на место пожара, но так как это труднодоступный участок, машина не может подъехать к очагу возгорания. Если нам удастся пешком дойти до места, будем встречать огонь и тушить его вручную", - сказал Квициния.

Он добавил, что в настоящий момент пламенем охвачено около половины гектара леса. К тушению привлекли около двадцати спасателей МЧС республики. Основной причиной возгорания Квициния назвал человеческий фактор.

10 ноября этого года лесные пожары охватили леса Абхазии, в Сухумском, Гаграском и Гудаутском районах. 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра чрезвычайных ситуаций Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

Подробнее о лесных пожарах в Абхазии читайте в сюжете Sputnik>>

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