Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 декабря

В среду 25 декабря погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В среду в Абхазии будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от + 13°С до +18°С.

Температура морской воды + 13°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.