Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 декабря

В Абхазии
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102908/76/1029087600.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191224/1029087646/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-25-dekabrya--.html
В среду 25 декабря погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В среду в Абхазии будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от + 13°С до +18°С.
Температура морской воды + 13°С.
Относительная влажность воздуха 50-80%.