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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (286)
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Sputnik Абхазия
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В среду 25 декабря погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В среду в Абхазии будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от + 13°С до +18°С.

Температура морской воды + 13°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (286)
Теги:
Абхазия, погода


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