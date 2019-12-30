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Хаджимба и Путин поздравили друг друга с Новым годом

© Sputnik / Алексей Никольский
В Абхазии
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Темы:
Новый год 2020 (23)
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Президент Абхазии и его российский коллега обменялись поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья и успехов.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с наступающими Новым годом и Рождеством.

"2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах", - говорится в тексте поздравления, размещенном на сайте Администрации президента Абхазии. 

Хаджимба отметил личные усилия Путина, направленные на содействие социально-экономическому развитию Абхазии. 

"В канун праздников искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем высоком посту, а всему народу России – мира и процветания",  - заключил президент Абхазии.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. 

Глава российского государства пожелал абхазскому коллеге доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии — мира и процветания.

"Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов", - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

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Темы:
Новый год 2020 (23)
Теги:
Рауль Хаджимба, Владимир Путин, Новый Год


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