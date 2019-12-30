"В целом, социально ориентированный" : что изменилось в бюджете Абхазии на 2020 год

На последней сессии 2019 года депутатам Парламента Абхазии предстояло еще раз обсудить бюджет страны на будущий год. Как проходило обсуждение документа и на что обращали внимание парламентарии, говоря о бюджете на 2020 год, в материале Sputnik Абхазия.

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" на заседании в понедельник 30 декабря. В новой редакции главного финансового документа страны предусмотрено увеличение доплаты пенсионерам, не получающим российскую пенсию, на сто процентов.

Sputnik

Поправка для пенсионеров

Открывая последнею сессию Народного Собрания в текущем году, спикер Парламента Валерий Кварчия сказал, что 27 декабря состоялось заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием министра финансов страны и председателя Контрольной палаты.

"В течение трех часов мы обсуждали проект бюджета, думаю, что мы достигли согласия по тем вопросам, которые стояли", - сказал Валерий Кварчия.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр подчеркнула, что бюджет страны на следующий год обсудили очень детально и в него внесены изменения.

Она заметила, что в документе предусмотрено повышение доплаты пенсионерам, не получающим российскую пенсию, на сто процентов. Увеличение доплаты к пенсии предполагается за счет перераспределения части средств, предусмотренных Соглашением между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам республики.

Межбюджетный трансферт пенсионному фонду составит 17 миллионов рублей. На повышение зарплат бюджетникам предусматривается 453 миллиона рублей. Натали Смыр сообщила, что с учетом внесенных поправок в бюджет, доходная часть Государственного бюджета составит 10 миллиардов 301 миллион рублей, расходная часть составит 10 миллиардов 604 миллиона рублей, дефицит - 302 миллиона рублей.

При этом доплаты к местным пенсиям увеличатся на сто процентов.

"Я буду голосовать за этот бюджет, потому что это увеличение доплат пенсионерам. Думаю, что ничего плохого нет, если мы примем такой бюджет на радость нашим пенсионерам", - заметила Натали Смыр.

Спикер Валерий Кварчия поддержал эту мысль и сказал, что бюджет на следующий год – самый социально ориентированный бюджет за последние десять лет.

"Есть некоторые перекосы в части расходов, о которых вы уже говорили, но в целом, на мой взгляд, бюджет социально ориентированный", - сказал Кварчия.

Свое мнение на бюджет 2020 года высказал депутат Лаша Ашуба.

"Что касается изменений, связанных с пенсиями, то, конечно, нас это радует. Более того, у нас уже появилась шутка, что если выплаты пенсионерам будет увеличиваться каждый раз, когда оппозиция будет протестовать против принятия бюджета, то мы готовы каждый год не пропускать бюджет, и думаю, что до окончания нашего созыва пенсии достигнут пяти тысяч рублей", - отметил парламентарий.

Напомним, что в первоначальной редакции документа, отсутствовала поправка, направленная на увеличение доплат пенсионерам, она появилась после того, как во втором чтении 26 декабря депутаты проголосовали против принятия бюджета. Многие депутаты отмечали, что он не отвечает социальным запросам, которые существуют в республике.

27 декабря на заседании Парламента спикер Валерий Кварчия сообщил о том, что провел консультации с руководством страны и получил одобрение на повышение доплат пенсионерам, не получающим российские пенсии (за счет перераспределения средств предусмотренных на повышение зарплат сотрудникам СГБ – ред.).

Но тогда депутаты не стали рассматривать документ, так как должно было состояться заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

Министр финансов Абахзии Джансух Нанба сообщил, что к базовой абхазской пенсии в размере 500 рублей, которые ранее получали пенсионеры, стаи доплачивать по тысяче рублей. Теперь, учитывая доплаты еще на сто процентов, более двух тысяч человек будут получать 2500 рублей.

Депутат Рауль Лолуа сказал, что не будет голосовать за бюджет.

"Я предлагаю не голосовать за этот бюджет, так как он антинародный, так как в нем не заложены никакие положительные показатели для нашей страны. Примите единственно верное решение, мы должны показать исполнительной власти, что она не справляется с задачами, которые стоят перед страной и народом", - подчеркнул он.

Депутат Батал Айба также не поддержал бюджет на следующий год, заметив, что исполнить его будет затруднительно.

"Я услышал от председателя комитета, что если мы не проголосуем, то мы распишемся в своей несостоятельности. С этим тезисом я категорически не согласен, в первую очередь, потому что депутаты несут прямую ответственность, и с первого дня как они собрались и никогда от ответственности не уходили. У меня вопрос, все говорит о том, что нас ждет неисполнение бюджета, кто будет отвечать за секвестирование бюджета, кто понесет прямую ответственность за неисполнение бюджета", - задался он вопросом.

После обсуждения спикер Парламента поставил на голосование законопроект с учетом поправок. Перед голосованием оппозиционная часть депутатов в знак протеста покинула зал заседания.

Оставшаяся часть депутатов во втором и окончательном чтении приняла законопроект - 20 депутатов проголосовали "за".

Как принимали бюджет

В первом чтении депутаты проголосовали за бюджет республики на следующий год 21 ноября, согласно проекту предполагалось, что доходы республиканского бюджета составят 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей, таким образом, дефицит республиканского бюджета прогнозировался на уровне 233 миллионов рублей.

На заседании Парламента 26 декабря республиканский бюджет рассматривался во втором чтении. Представляя коллегам документ, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что после принятия законопроекта в первом чтении депутаты предложили поправки к документу.

Комитет по доходам предлагал увеличить бюджет в общей сумме на 72 миллиона рублей, а расходную часть бюджета на 82 миллиона рублей. В результате голосования поправки были отклонены. Затем депутаты не поддержали и законопроект в первой редакции. За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 - против, двое воздержались. Таким образом, Республиканский бюджет на 2020 год не был утвержден.

Следующее заседание Народного Собрания состоялось 27 декабря. Открывая сессию Парламента, спикер Валерий Кварчия предложил внести новую поправку в проект бюджета, а затем вновь вынести финансовый документ на голосование. Одной из предложенных накануне поправок было дополнительное выделение СГБ 50 миллионов рублей.

Кварчия предложил направить эти деньги на другие цели (выплаты пенсий тем, кто не получает российскую пенсию – ред.).

Часть депутатов выразила протест в связи с тем, что не принятый накануне документ вновь появился в повестке дня без проведения необходимого комитетского заседания.

Было принято провести комитетское заседание, обсудить новую поправку и вынести на рассмотрение республиканский бюджет на 2020 год. Многие депутаты поддержали эту инициативу, в итоге это решение было принято.

Принятый в третьем чтении проект республиканского бюджета предполагает следующие параметры: доходам - 8 миллиардов 115 миллионов рублей, расходы - 8 миллиардов 397 миллионов рублей, дефицит - 281 миллион рублей.