Двадцать миллионов рублей потратит Сухум на вывоз мусора в 2020 году

Депутаты Сухумского городского Собрания приняли бюджет столицы Абхазии на 2020 год, общая сумма которого составит один миллиард 170 миллионов рублей.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Бюджет Сухума в 2020 году увеличится на 20 миллионов рублей, но эти деньги уйдут на вывоз бытового мусора, рассказал на радио Sputnik Абхазия председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия.

"В общем, все как в прошлом году. Бюджет вырос всего лишь на 20 миллионов рублей, и эти деньги придется заложить на вывоз бытового мусора на полигон Галского района. Приходится до сих пор возить туда мусор и этим увеличить затраты на коммунальные службы, - сказал Пилия, - мы очень надеялись, что в ноябре этого года в Гулрыпшском районе заработает свалка, но произошел какой-то финансовый сбой, не буду вдаваться в подробности".

Председатель Горсобрания также поделился некоторыми планами о том, как справляться с бытовыми отходами до открытия нового полигона. По его словам, руководство администрации Сухума ведет переговоры с предпринимателем из России, который готов взять на себя обязательства по сортировке, прессовке и переработке столичных отходов. Вся эта работа будет проводиться на арендуемом участке в черте Сухума. В Гал будут вывозить ту часть мусора, которая не подлежит переработке.

Деньги на строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе заложены в Инвестпрограмме на 2020-2022 годы, но до практических работ еще далеко, считает Пилия.

Принятие годового бюджета в Горсобрании прошло спокойно и без споров, подчеркнул он.

"Споров не было. Мы больше слушали нового главу администрации. Нам очень импонирует его работа. Оказывается, на скудные средства города можно много чего сделать", - сказал Константин Пилия.

Бюджет Сухума в 2020 году составит чуть больше одного миллиарда 170 миллионов рублей. 32 миллиона рублей – это дотация из Республиканского бюджета, которую направят на непредвиденные расходы в течение года. Половину бюджета составляют расходы в сферах образования, культуры, здравоохранения.

По инициативе и.о.главы администрации Сухума Кана Кварчия депутаты Горсобрания увеличили резервный фонд на 500 тысяч рублей, которые удалось сэкономить в рамках социальных программ. Сто тысяч рублей из этих денег выплатят семье первого ребенка, который родится в новом году, по 30 тысяч рублей получат три семьи, воспитывающие от шести и более детей.

По десять тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, которых в Сухуме осталось всего одиннадцать человек, и инвалиды-колясочники. Около тридцати миллионов рублей оставят в резервном фонде на непредвиденные расходы.