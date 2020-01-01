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Рауль Хаджимба

Новогоднее поздравление президента Рауля Хаджимба народу Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200101/1029131985/Novogodnee-pozdravlenie-prezidenta-Raulya-Khadzhimba-narodu-Abkhazii.html

31 декабря президент Рауль Хаджимба поздравил народ Республики Абхазия с Новым годом.

Дорогие соотечественники!

Всего лишь несколько минут отделяют нас от наступающего нового, 2020 года! Мы связываем с ним значительные перемены, успехи и надежды на улучшение социального положения наших граждан, укрепление безопасности нашего государства! У нас достаточно оснований для достижения такой перспективы!

© Sputnik / Алексей Никольский
Хаджимба и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями. В то же время нам удалось сохранить стабильность в стране, предпринять заметные шаги в социально-экономической сфере, в восстановлении инфраструктуры городов и районов республики. В конструктивном русле и динамично развиваются абхазо-российские, отношения. Инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры. Интенсивнее и эффективнее развивается взаимодействие работников аграрной сферы Абхазии и России. Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных Сил.

Набирает новые обороты туристическая индустрия, ощутимы результаты продолжающихся реформ в банковской сфере.

Значительное внимание было уделено улучшению материального положения работников культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, инвалидов разных категорий. Мы и впредь намерены изыскивать дополнительные возможности для удовлетворения социальных запросов всех наших граждан. В 2019 году наши спортсмены воодушевили нас своими неоднократными победами!

© Видео Администрация города Сухум
Согласия, благополучия и счастья: Кан Кварчия поздравил жителей Сухума с Новым годом

Несмотря на имеющиеся еще разногласия в обществе, мы все должны ясно осознать, что судьба абхазского независимого государства, и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций. Нашей общей целью должно быть сохранение единства народа, отстоявшего свою свободу и независимость ценой огромных жертв.

Дорогие граждане!  Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашего Отечества!

Ҽааныбзиала!

Теги:
поздравления, Новый Год, Рауль Хаджимба


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