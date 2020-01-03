МЧС Абхазии назвало возможную причину пожара, в котором погибла женщина в Гагре

Пожар, в котором погибла женщина, произошел в частном секторе в Гагре в четверг 2 января. Вызов в МЧС Абхазии поступил в 20:10.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Короткое замыкание стало предположительной причиной пожара в Гагре, в результате которого погибла женщина вечером в четверг 2 января, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по Гагрскому району Амиран Пачулия.

"Пожар вспыхнул на первом этаже дома, затем быстро перебрался на второй этаж по деревянным конструкциям. В результате возгорания пострадали также четыре дома, которые стоят рядом, в одном из них загорелся чердак, который мы потушили", - отметил он.

Погибшая женщина была лежачей больной, поэтому не смогла выбраться из горящего строения, проинформировал Пачулия.

"На месте пожара работало семь пожарных расчетов, была опасность того, что огонь распространится на весь квартал", - сказал он.

Возгорание произошло в частном секторе Гагры вечером 2 января. Вызов в МЧС Абхазии поступил в 20:10.

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