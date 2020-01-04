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Сухум и Новый Афон попали в топ-3 самых популярных городов у российских туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200104/1029146498/Sukhum-i-Novyy-Afon-popali-v-top-3-samykh-populyarnykh-gorodov-u-rossiyskikh-turistov.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города Белоруссии и Абхазии, популярные для путешествий летом 2020 года.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Рейтинг самых популярных у россиян туристических городов ближнего зарубежья составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов в период с 1 июня по 31 августа 2020 года, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Прогноз
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Первые два места заняли города Абхазии - Сухум и Новый Афон. Тройку самых популярных городов замыкает столица Белоруссии город Минск.

По данным сервиса, туристы рассчитывают потратить на аренду жилья в среднем две с половиной тысячи рублей в сутки и планируют поездки в названные города на период от восьми до 17 ночей.

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Теги:
Минск, Новый Афон, Сухум


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