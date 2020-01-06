Культурный посол Абхазии в мире: Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем.

"Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями, вызывает искреннее восхищение. Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство — эти и другие удивительные качества определили Ваш статус певицы и артистки мирового масштаба", - говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что на какой сцене бы ни выступала Хибла Герзмава, она всегда с гордостью говорит о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии, и назвал певицу культурным послом Абхазии в мире.

Хаджимба отметил огромную любовь абхазского и российского зрителя к Хибле Герзмава и ее творчеству.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" стал крупнейшим, значимым культурным событием Абхазии, которое укрепляет положительный образ Абхазии в мире.

Международный Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был основан в 2001 году.

Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года в городе Пицунда.

Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

С 1994 года Герзмава — солистка Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

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