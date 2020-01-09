Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению иска Алхаса Квициниа

По данным Центризбиркома, на прошедших в Абхазии президентских выборах победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В Верховном суде Абхазии началось заседание кассационной инстанции, по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, оспаривающего решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии.

На заседании присутствует истец – Алхас Квициниа.

Сторону истца представляет адвокат Инга Габилая, сторону ответчика представляют юрист Гиви Габния, адвокат Марина Тания, адвокат Кристина Габелия, юрист Дмитрий Шамба.

Кассационная комиссия рассматривает жалобу в составе судей Темура Тарба, Романа Кварчия и Лии Адлейба.

Здание суда охраняется сотрудниками СОБРа.

Адвокат истца Инга Габилая заявила об отводе судьи Романа Кварчия по причине его личной заинтересованности в рассмотрении дела.

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу.