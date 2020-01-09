Суд удовлетворил ходатайство адвоката Квициниа об отводе Кварчия

В четверг 9 января в Верховном суде Абхазии проходило заседание кассационной инстанции по иску экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа, оспаривающего решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство адвоката истца Инги Габелая об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении жалобы Алхаса Квициниа, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Судья Тимур Тарба отметил, что приведенные адвокатом истца доводы о личной заинтересованности члена кассационной комиссии Кварчия, обоснованы.

"Срок полномочий судьи Кварчия истек 31 октября 2019 года. В случае подачи заявления Кварчия о рекомендации на должность судьи, его пребывание на должности зависит напрямую как от решения кассационной коллегии, членом которой является Дмитрий Шамба, который выступает в данном деле представителем административного ответчика – ЦИК Абхазии, так и от представления президента Абхазии, являющимся в деле заинтересованным лицом", - объяснил он.

После отвода Кварчия будет сформирован новый состав судей для дальнейшего рассмотрения жалобы. Сроки формирования нового состава не называются. Рассмотрение жалобы перенесено на неопределенный срок, дата будет сообщена позже.

Сторону истца представляла адвокат Инга Габилая, сторону ответчика представляли юрист Гиви Габния, адвокат Марина Тания, адвокат Кристина Габелия, юрист Дмитрий Шамба.

Изначально кассационная комиссия рассматривала жалобу в составе судей Темура Тарба, Романа Кварчия и Лии Адлейба.

С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.

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8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу.