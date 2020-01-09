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Участники митинга в Сухуме потребовали проведения новых выборов президента

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200109/1029175243/Uchastniki-mitinga-v-Sukhume-trebuyut-provedeniya-novykh-vyborov-prezidenta.html

Участники акции протеста в Сухуме призвали парламентариев собраться на экстренное внеочередное заседание.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Митингующие требуют проведения новых президентских выборов в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента", - сказал один из организаторов митинга у Администрации главы государства Ахра Авидзба.

Собравшиеся у Администрации ожидают начала внеочередного заседания Парламента.

Ранее экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Представители официальной власти и силовых структур заявлений по ситуации не делали и комментировать происходящее Sputnik Абхазия отказались.

 

 



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