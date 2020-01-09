Участники митинга в Сухуме потребовали проведения новых выборов президента

Участники акции протеста в Сухуме призвали парламентариев собраться на экстренное внеочередное заседание.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Митингующие требуют проведения новых президентских выборов в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента", - сказал один из организаторов митинга у Администрации главы государства Ахра Авидзба.

Собравшиеся у Администрации ожидают начала внеочередного заседания Парламента.

Ранее экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Представители официальной власти и силовых структур заявлений по ситуации не делали и комментировать происходящее Sputnik Абхазия отказались.