Министр внутренних дел Абхазии рассказал о режиме работы милиции

Всю ночь у здания Администрации президента не расходились сторонники оппозиции, с утра обстановка была спокойная, вокруг собралось около 100 человек.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вокруг здания Администрации президента Абхазии несут службу сотрудники милиции, а также спецподразделения, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр.

Главная задача сотрудников правоохранительных органов, по словам министра внутренних дел Абхазии, недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.

"Наши люди стоят и несут службу. Наше дело, чтобы не было столкновения, не было кровопролития", – сказал министр.

С утра в центре Сухума были слышны автоматные очереди. Однако Раули Смыр ответил, что стрельбы у здания Администрации не было.

"Я нахожусь здесь, на месте. Я ни разу еще не слышал автоматной очереди", – добавил он.

Как сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места, у Администрации президента около 7:30 было спокойно, вокруг собралось не более 100 человек. Часть людей блокируют центральный вход, а также проходы через разбитые окна.

Позже корреспондент сообщил, что ситуация начала накаляться. Одному из митингующих стало плохо, его сторонники оказывают ему первую помощь. На место прибыла машина скорой помощи.

© Sputnik Ситуация у Администрации президента

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Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного собрания.

Депутаты делегировали к Раулю Хаджимба пятерых своих представителей. Президент выслушал требования митингующих и сказал, что пока не готов дать окончательный ответ и ему надо подумать над тем, как разрядить ситуацию.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента. Проект был принят депутатами.

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