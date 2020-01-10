Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

Масштабная акция оппозиции, требующей отставки главы государства, прошла у Администрации президента в четверг 9 января. В настоящее время протестующими заблокированы вход в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - сказал Килба.

Он добавил, что Совбезу известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Касательно слухов о том, что действующая власть собирается силой вывести людей, занявших Администрацию президента, Килба сказал, что такие меры не запланированы, но не исключены. По его словам, все зависит от дальнейших действий протестующих и формы ведения переговоров.

"Он (Хаджимба - ред.) - главнокомандующий, принимать решение ему и нести ответственность за любые действия, которые будут предприняты гражданами Абхазии и правоохранительными органами, силами специального назначения. Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро", - сказал Килба и добавил, что будут приложены максимальные усилия для того, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули его.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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