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Мухаммед Килба

Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (31)
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Масштабная акция оппозиции, требующей отставки главы государства, прошла у Администрации президента в четверг 9 января. В настоящее время протестующими заблокированы вход в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - сказал Килба.

Он добавил, что Совбезу известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Касательно слухов о том, что действующая власть собирается силой вывести людей, занявших Администрацию президента, Килба сказал, что такие меры не запланированы, но не исключены. По его словам, все зависит от дальнейших действий протестующих и формы ведения переговоров.

"Он (Хаджимба - ред.) - главнокомандующий, принимать решение ему и нести ответственность за любые действия, которые будут предприняты гражданами Абхазии и правоохранительными органами, силами специального назначения. Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро", - сказал Килба и добавил, что будут приложены максимальные усилия для того, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули  его.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

© Sputnik Стрингер
Митинг, штурм и требование отставки: главное об акции оппозиции в Сухуме

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (31)


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