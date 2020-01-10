Кабинет министров Абхазии работает, но не в полном объеме

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба считает, что для нормализации ситуации в стране необходимо проводить переговоры.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба сообщил Sputnik, что Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности, хотя и не в полном объеме.

"Кабинет министров обеспечивает все отрасли, которые являются жизнеобеспечивающими для государства - это энергетика, транспорт, связь, детские сады, школы и так далее. Но полностью свои функциональные обязанности правительство пока не может выполнять в части финансирования и так далее", - отметил Бганба.

В сложившейся ситуации необходимо вести переговоры, которые послужат нормализации обстановки в стране, сказал Валерий Бганба.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выпступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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