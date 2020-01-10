Глава абхазской диаспоры Турции о ситуации в Абхазии: надеемся на компромисс

Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба в интервью радио Sputnik прокомментировал политическую обстановку в Абхазии.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Сложную общественно-политическую ситуацию в Абхазии можно преодолеть только путем компромисса всех сторон, сказал в интервью Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

"Мы следим за тем, что происходит в Абхазии, все наши мысли сейчас связаны с родиной и, конечно, переживаем. Надеемся, что глава государства, оппозиция, Верховный суд и депутаты сумеют найти компромисс. Сегодня у нас есть шанс построить свое сильное государство, за это столетиями боролись наши предки", - подчеркнул Акусба.

Подобные акции протеста вспыхивают во многих странах мира, однако в условиях Абхазии они могут нанести ущерб государству.

"Такие потрясения были в новейшей истории Абхазии не один раз, считаю, что они все мешают развитию страны. В сложившейся ситуации нельзя игнорировать ни одну из сторон, необходимо учесть интересы всех и принять верное решение, главное, что нужно сделать, - это думать об интересах граждан Абхазии", - говорит председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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