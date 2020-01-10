Сторонники Рауля Хаджимба собираются у здания правительства в Сухуме

У здания Администрации президента второй день проходит акция оппозиции, здание заблокировано ее сторонниками.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба начали собираться у здания правительства в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь Совбеза республики Мухамед Килба в пятницу 10 декабря.

"Знаю, что сторонники действующего президента собираются на территории перед зданием правительства по улице Лакоба. Их цель – дать оценку сложившейся ситуации, выразить поддержку главе государства и выразить свое негативное мнение", - отметил Килба.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов не допускают прямого контакта между протестующими гражданами страны, находящимися в здании президентского дворца и тех, кто поддерживает руководство республики.

Корреспондент Sputnik Абхазия также сообщает с места события, что первый вице-премьер правительства Даур Аршба обратился к собравшимся и объявил, что митинг будет в 15:00.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>