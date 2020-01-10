Суд рассмотрит жалобу экс-кандидата в президенты Квициниа 10 января

Ранее в пятницу был сформирован новый состав суда кассационной инстанции для рассмотрения жалобы Алхаса Квициниа об итогах выборов в Абхазии.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Очередное заседание кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба состоится 10 января в 15:00. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

В четверг 9 января суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство адвоката истца Инги Габелая об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении жалобы Алхаса Квициниа.

Судья Темур Тарба отметил, что приведенные адвокатом истца доводы о личной заинтересованности члена кассационной комиссии Кварчия обоснованы.

Судью Екатерину Онищенко ввели в состав суда кассационной коллегии в пятницу 10 января.

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. 7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу.

С утра 9 января у здания Администрации президента в Сухуме начались акции. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Здание Администрации президента было захвачено.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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