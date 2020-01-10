Заместитель секретаря Совбеза России должен прибыть в Абхазию

В Сухуме второй день проходят акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента. Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Источник в силовых структурах Абхазии сообщил Sputnik о том, что 10 января в Абхазию приедет заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

По данным представителей МВД Абхазии, два экипажа сопровождения направлены на российско-абхазскую границу.

Свой предыдущий визит в Абхазию Рашид Нургалиев совершил в начале июня прошлого года. Он встретился с президентом страны Раулем Хаджимба и обсудил с ним вопросы региональной безопасности.

Кроме того, Нургалиев принял участие в совещании аппаратов Советов безопасности Абхазии и России. На встрече обсуждалась реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в том числе вопросы развития инфраструктуры, оказания медицинской помощи, функционирования автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также ликвидацию расплодившихся в республике мраморных клопов.

С утра 9 января у здания Администрации президента в Сухуме начались акции. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии. Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Здание Администрации президента было захвачено.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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