Один из организаторов митинга в Сухуме назвал условия прекращения акций

У здания Администрации президента Абхазии второй день проходит акция оппозиции, здание заблокировано ее сторонниками.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Назначение досрочных выборов президента Абхазии или "ногами вперед", так описал условия, которые могут заставить митингующих в Сухуме освободить здание Администрации президента, один из организаторов протестных акций Ахра Авидзба.

"У нас одна точка зрения – мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - отметил Авидзба.

Он также подчеркнул, что убийство на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава не было точкой отсчета происходящего в стране политического кризиса. К событиям четверга 9 января в Сухуме привели все события, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

"При этом руководстве страны некоторые люди стали вести себя иначе. Дошло до того, что провели громкое задержание лиц с оружием и угнанными машинами, которых после отпустили под домашний арест. И эти же люди в очередной раз идут убивать. Сюда (к зданию Администрации президента - прим.) пришли и политические деятели, и простое население. В этом случае каждый пришел по разной причине, но беда у всех одна", - выразил мнение Ахра Авидзба.

По его словам, действующая власть оказывает на суд давление, и слушания постоянно переносились. В связи с этим часть граждан страны пришли к президентскому дворцу выразить свой протест, где их встретили сотрудники силовых структур.

Акция завершилась тем, что протестующие заняли здание Администрации президента и по-прежнему в нем находятся. Информацию о том, что они вскрыли оружейную комнату и раздали содержимое, Авидзба опроверг.

"Мы были одними из первых, кто зашел в здание, и мы видели, что оружейная комната уже была вскрыта. Я предполагаю, кто мог взять оттуда оружие, чтобы обвинить в этом нас. Когда они уходили, они взяли, что могли", - сказал Авидзба.

Ахра Авидзба родился 27 января 1986 года в Сочи. Отец родом из села Аацы Гудаутского района, мать из села Лыхны. Авидзба переехал в Абхазию в 2011 году после окончания учебы в одном из сочинских вузов.

В 2014 году Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую Народную Республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. Позывной "Абхаз".

В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики "Герой Донецкой Народной Республики".

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Народное Собрание Абхазии от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума произошло убийство трех человек – Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и сотрудницы ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава. Несколько неустановленных лиц открыли огонь из автоматического оружия по ним и скрылись с места преступления.

Родственники Авидзба и Шамба, в числе которых был и Ахра Авидзба, собрались 2 декабря на площади Свободы в Сухуме и потребовали отставки министра внутренних дел Гарри Аршба. Тогда Ахра Авидзба в качестве представителя митингующих объяснил журналистам, что это вынужденная мера во благо стабилизации криминогенной обстановки внутри государства.

Позже в этот день глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

В ходе расследования убийств были задержаны несколько граждан Абхазии.

В четверг 9 января 2020 года в Сухуме началась новая акция протеста, одним из организаторов которой был Ахра Авидзба. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся, по их словам, возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента. Одним из организаторов протестов был Ахра Авидзба, который вечером того же дня обратился к собравшимся у президентского дворца с просьбой не расходиться и сохранять спокойствие.

Депутаты Парламента Абхазии в четверг 9 января приняли проект постановления, в котором они рекомендовали Раулю Хаджимба сложить полномочия.