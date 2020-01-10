Сергей Маркедонов: события в Абхазии не могут навредить отношениям с Россией

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. События в Абхазии не могут навредить отношениям с Россией, сказал в интервью радио Sputnik, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов.

"Антироссийскую позицию в Абхазии принять не может никто, мне кажется данный вопрос достаточно искусственный. Надо понимать, люди, которые конфликтуют, боролись за абхазскую независимость и являются сторонниками российского выбора - и те, и другие. Спор не об этом, а о том, кто должен брать ответственность за республику. Но есть, конечно, и споры часто приземленные, насчет финансовых потоков и так далее, но это не спор о выборе внешнеполитического будущего", - заметил специалист.

Те, кто пытается находить в Абхазии "майданы", это, как правило, люди, поверхностно знающие ситуацию, которые ищут агентов Тбилиси или Запада.

"Нельзя подгонять украинскую кальку под все другие кейсы, будь то Армения, Абхазия. Мы уже увидели, что и в Армении, и в Абхазии, и в любом другом случае, где происходят массовые протесты, они развиваются по своим правилам и законам", - сказал Маркедонов.

Политолог перечислил причины нынешнего политического кризиса в Абхазии.

"Мы видим, что такая политическая турбулентность в Абхазии – не новость, были случаи, когда власть менялась благодаря массовым протестам. Если мы вспомним события 2014 года, когда предшественник действующего президента Александр Анкваб покинул свой пост", - отметил он.

Также политолог напомнил, что в 2004 году в результате выборов и оспаривания результатов сформировалась конфигурация, учитывающая интересы разных сторон.

"Есть серьезный политический раскол, который уходит своими корнями в начало 90-х годов, это борьба сторонников первого президента Владислава Ардзинба и Александра Анкваб, в разных конфигурациях это противостояние происходит. Причины кризиса более глубокие, это раскол политического класса, отсутствие новой повестки дня, которая могла бы объединить все общество", - сказал Маркедонов.

Один из поводов для кризиса – результаты выборов президента Абхазии, подчеркнул политолог.

"Преимущество действующего президента над Алхасом Квициниа было небольшим, что дало возможность для оспаривания итогов в судебных инстанциях, и эти итоги для проигравшего кандидата были неудовлетворительные. Можно вспомнить и про скандал с отравлением Аслана Бжания. До сих пор многие детали этого инцидента не раскрыты и не известны", - заявил Маркедонов.

Еще одной причиной кризиса он назвал криминогенную ситуацию в Абхазии.

"Тот инцидент, который произошел у популярного ресторана "Сан-Ремо", очень сильно повлиял на общественные умы и настроения. То, что криминальные инциденты в Абхазии происходят все чаще, и то, что они остаются без должной реакции, ставят вопрос о силе абхазской власти. Мне кажется, что это те поводы, которые обострили более глубокие причины", - сказал Маркедонов.

Для Абхазии важно появление новых целей для дальнейшего развития, считает он.

"Нельзя все время апеллировать ситуацией 90-х годов, она уже пройдена, нужна новая повестка. Нужно собственное развитие республики, а не только ее восприятие как реципиента российской помощи. Если Абхазия говорит о каком-то самостоятельном проекте, то и свои усилия надо прилагать. Нужны, конечно, новые лица, потому, что те фигуранты, которых мы видим, это старые знакомые, которые делали политику Абхазии в 90-х начале 2000-х годов", - уверен политолог.

Еще одним немаловажным моментом является, то, что Россия признала независимость Абхазии в 2008 году и приняла на себя определенную ответственность.

"Абхазия – очень важное направление для России, и эту важность надо формализовать, привлечь всех специалистов, которые есть по этому вопросу для практических решений. Нужна не просто декларация, а практические действия системного порядка. Здесь нужны более серьезные стратегические действия", - считает Маркедонов.

Протесты в Сухуме

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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