Президент Южной Осетии призвал абхазский народ сесть за стол переговоров

В Абхазии второй день проходят протестные акции оппозиции, сторонники действующего президента также собрались на митинг у Правительства республики.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал противоборствующие стороны в Абхазии сесть за стол переговоров и решать вопросы в правовом поле, не выходя за рамки закона и Конституции. Соответствующее заявление опубликован на сайте главы государства РЮО.

"Сегодня из Сухума поступают тревожные новости, связанные с демонстрациями и штурмом здания Администрации Президента Абхазии. Для нас, для народа Южной Осетии, всегда было важно происходящее в братской республике. Мы всегда вместе радуемся общим победам и вместе скорбим в тяжелые дни утрат и трагедий", - говорится в сообщении.

Бибилов выразил уверенность, что народ Абхазии примет верное решение, и конфликт будет улажен. Он также подчеркнул, что главное, чтобы "в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека".

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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