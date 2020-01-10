Что происходит в Сухуме: второй день протестов

Тем временем перед зданием Кабинета министров по улице Лакоба также собрались сторонники власти.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Акция протеста сторонников оппозиции в Сухуме продолжается второй день. С утра 10 января на площади у Администрации президента оставалось не более ста человек. Часть из них заблокировала вход в здание, а также проходы через разбитые окна.

Обстановка с утра была спокойная, но ситуация начала накаляться, когда одному из митингующих стало плохо. Первую помощь ему оказали его сторонники. На место прибыла машина скорой помощи.

Позже в Минздраве республики рассказали, что всего за два протестных дня два человека получили незначительные ранения.

"Были обращения в городскую клиническую больницу Сухума, два человека получили медицинскую помощь и через полчаса были отпущены, так как это были несерьезные травмы. Других обращений ни в Республиканскую, ни в городскую клиническую больницу не было, если, конечно, не говорить о спикере, которому стало плохо, но сердечного приступа зафиксировано не было", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что у спикера Парламента Валерия Кварчия во время заседания депутатов повысилось артериальное давление.

Территорию вокруг президентского дворца охраняют сотрудники МВД и СОБР. Министр внутренних дел Раули Смыр в интервью Sputnik рассказал, что главная задача сотрудников правоохранительных органов – не допустить столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.

"Наши люди стоят и несут службу. Наше дело, чтобы не было столкновения, не было кровопролития", – отметил он.

Около 7:30 недалеко от здания Администрации прозвучала автоматная очередь. Однако министр внутренних дел Раули Смыр опроверг информацию о том, что у президентского дворца была стрельба.

К 8:15 к Кабинету министров на работу прибыл премьер-министр Валерий Бганба, но митингующие не впустили его в здание, заблокировав вход. Премьеру пришлось уехать. Позже в интервью Sputnik Бганба сообщил, что Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности, хотя и не в полном объеме.

"Кабинет министров обеспечивает все отрасли, которые являются жизнеобеспечивающими для государства, это энергетика, транспорт, связь, детские сады, школы и так далее. Но полностью свои функциональные обязанности правительство пока не может выполнять в части финансирования и так далее", - подчеркнул он, добавив, что в сложившейся ситуации необходимо вести переговоры, которые послужат нормализации обстановки в стране.

Несмотря на акции протеста, работу в штатном режиме продолжили и коммунальные службы Сухума. Работники "Спецавтохозяйства" с утра расчистили территорию вокруг Администрации президента от мусора, разбитых окон и дверей.

Силовой метод

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба в интервью Sputnik, комментируя события в стране, не исключил сценария силового развития событий в Сухуме. Он отметил, что выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено.

"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - сказал Килба.

Председатель Совбеза добавил, что известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания прокомментировал заявление Совбеза о вскрытии оружейной комнаты и о возможном силовом решении конфликта между властью и оппозицией. Он отметил, что лично против применения силы в отношении "наших граждан".

"Я не могу это прокомментировать. Я не знаю такое было или нет. Я против этого. Но ни для кого не секрет, что оружие - не то, чего не хватает населению. Оружие в избытке находится у населения", – сказал Бжания.

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба опроверг заявление Килба о том, что оружейная комната была вскрыта и разграблена оппозицией. Он также назвал условия прекращения акций.

"У нас одна точка зрения – мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - подчеркнул Авидзба.

Источник в силовых структурах Абхазии сообщил Sputnik о том, что 10 января в Абхазию приедет заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Поддержка власти и суд

К 12:30 у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти, а также люди, неравнодушные к происходящему в стране.

В 13:00 к собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Он объявил, что митинг в поддержку действующей власти будет в 15:00 и попросил обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции.

В 15:00 в здании Верховного суда также было запланировано заседание кассационной коллегии по иску экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

За час до начала слушания к зданию суда стали стягиваться сторонники власти и оппозиции.

В назначенное время в Верховном суде началось слушание кассационной комиссии в составе судей Темура Тарба, Екатерины Онищенко и Лии Адлейба. На заседание пришли истец Алхас Квициниа, его представитель – юрист Инга Габилая, сторона ответчика – прокуроры Даур Амичба и Елена Читанава. На рассмотрение жалобы не явились представители ответчика: адвокат Кристина Габелия, Марина Тания, представитель ЦИК Дмитрий Шамба и юрист Гиви Габния, а также представитель президента Валерий Агрба. Все они были уведомлены о дате и времени слушания.

Председательствующий судья заявил, что ранее 10 января адвокат ответчика Кристина Габелия подала заявление об отводе от рассмотрения дела судьи Лии Адлейба по причине ее личной заинтересованности в исходе дела. После почти часа заседания суд объявил перерыв, возобновив заседание в 17:00.

Суд кассационной инстанции не удовлетворил ходатайство стороны ответчика об отводе судьи Лии Адлейба и удалился на пятиминутный перерыв.

Митинг сторонников президента Рауля Хаджимба начался немного позже назначенного времени. К присутствующим в зале заседаний Кабмина Абхазии вновь обратился первый вице-премьер Даур Аршба, который рассказал о том, что на данный момент министры проводят совещание и скоро должны присоединиться к встрече.

Позже секретарь Общественной палаты Даниил Убирия сообщил, что Рауль Хаджимба и представители оппозиции согласились на встречу при посредничестве членов Общественной палаты в пятницу 10 января.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>