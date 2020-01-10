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Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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По предварительным данным, делегации правоохранительных и силовых структур России и Абхазии проведут встречу утром 11 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

Нургалиев приехал в Абхазию в составе делегации представителей правоохранительных и силовых структур России.

По словам Килба, встречи с коллегами из Абхазии пока еще не было, но она обязательно должна состояться.

"Встреча будет непосредственно с Советом безопасности Абхазии, а также с главой государства (Раулем Хаджимба – прим.)", – сказал Килба.

Точное время встречи пока неизвестно. Секретарь Совбеза Абхазии уточнил, что абхазская сторона планировала сегодня провести встречу с прибывшей из России делегацией.

"Но по времени у нас пока это не получается. Скорее всего, встреча состоится завтра утром", – добавил он.

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

© Sputnik
Акции протеста в Сухуме. Текстовая трансляция

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)


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