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Килба: есть информация, что в митингах оппозиции участвовали приезжие из ДНР

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В Абхазии
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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Секретарь Совета безопасности Абхазии заявил, что будет дана правовая оценка действиям оппозиции у здания Администрации президента 9 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Есть оперативная информация о том, что в митингах, организованных оппозицией участвовали граждане Украины, называющие себя представителями ДНР, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба.

"Подтвердить однозначно не могу, возможно так и есть. Мы обладаем такой оперативной информацией. Дальше идентификацией этих лиц будут заниматься компетентные правоохранительные органы", – сказал он.

Килба отметил, что действия оппозиции 9 января у здания Администрации "не имеют ничего общего с митингом, это был целенаправленный захват".

© Sputnik
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"Это был целенаправленный захват здания. Силы правопорядка и охрана здания вынуждены были отойти, дабы не допустить столкновения. Это была акция захвата здания Администрации президента", – подчеркнул Килба.

Он добавил, что действиям участников протестных акций оппозиции будет дана правовая оценка.

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента. В результате здание было захвачено. Главное требование митингующих - отставка президента и назначение новых выборов.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

 

 

После произошедшего президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

 

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)


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