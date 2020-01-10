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Даур Аршба: встреча Нургалиева и Хаджимба пройдет в субботу 11 января

© Sputnik / Михаил Климентьев
В Абхазии
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Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию вечером 10 января.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Встреча заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева с президентом Абхазии Раулем Хаджимба состоится в субботу 11 января, сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба на встрече сторонников главы государства в здании Правительства республики.

Аршба также отметил, что прибывший в Абхазию вечером 10 января заместитель секретаря Совбеза РФ располагается на одной из военных баз России на территории Абхазии. По словам Аршба, Нургалиев планирует изучить ситуацию в республике и затем провести встречу с руководством Абхазии.

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

© Sputnik
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Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.



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