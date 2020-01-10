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Насыщенный график: Даур Аршба рассказал, как работает президент Абхазии

© Foto / Aleksey Gusev
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались в зале совещания правительства Абхазии в пятницу 10 января.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит одну встречу за другой, рассказал на встрече сторонников главы государства в Кабмине первый вице-премьер республики Даур Аршба.

"К 19:00 президент встретился с группой депутатов, с которыми он беседует. После должна состояться встреча с главами районов, после – с представителями силовых структур. В таком режиме, одна за другой у главы государства проходят встречи", - отметил Аршба.

Вице-премьер также передал слова Рауля Хаджимба к собравшимся в Сухуме в его поддержку о том, чтобы они расходились по домам и отдохнули.

"Президент извиняется. В связи с обстановкой он занят. Но мы не можем на полпути бросить наше дело, и завтра нам снова придется вас потревожить. Давайте, завтра мы встретимся еще большим составом. Те, кто живет недалеко от Сухума, ждем здесь же к 10:00, других - к 11:00", - сказал вице-премьер.

© Sputnik
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Акции протеста в Сухуме продолжаются второй день. Их участники требуют отставки президента Рауля Хаджимба и проведения новых выборов. Накануне протестующие взяли штурмом здание Парламента и отказались его покидать, пока их требования не будут выполнены.

Администрация президента Абхазии по-прежнему остается парализованной. Митинг сторонников оппозиции продолжается, а в президентском дворце находятся участники акции протеста.

Однако обстановка весь день оставалась довольно спокойной. В Минздраве рассказали, что за два протестных дня два человека получили незначительные ранения.

Ближе к обеду у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти. К собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба и анонсировал митинг в поддержку действующей власти. Однако полноценной акции у Кабмина не состоялось. Люди отправились к зданию суда, где начиналось заседание кассационной коллегии по иску экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа, оспаривающего итоги выборов.

Вечером в Абхазию прибыл замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Как ожидается, он в ближайшее время встретится с президентом Раулем Хаджимба.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)


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