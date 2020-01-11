Лидер оппозиции Аслан Бжания дал оценку решению Верховного суда

В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре повторных выборов главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Лидер оппозиции, депутат Парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что расценивает решение Верховного суда о непризнании итогов президентских выборов как серьезный шаг к преодолению политического кризиса.

"Безусловно, решение носило исключительно правовой характер, это обнадеживает, несмотря на то давление, которое оказывают на отдельных судей. В судейском корпусе есть судьи, которыми можно гордиться, которым можно доверять свою судьбу. В этом смысле мы получили очень красивый урок. Дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы очень быстро, динамично локализовать последствия политического кризиса", - подчеркнул Бжания.

По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо вывести в правовое русло, так как решение Верховного суда - промежуточный результат. Конечным результатом Бжания назвал назначение даты новых выборов.

"Думаю, что завтра состоится заседание Парламента в первой половине дня, где будет принято какое-то решение", - заметил он.

В случае если Хаджимба сложит с себя полномочия президента, руководство страной до проведения выборов может осуществлять спикер Парламента, считает Аслан Бжания.

В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре повторных выборов главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>