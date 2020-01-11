Сесть за стол переговоров: политолог рассказал о решении кризиса в Абхазии

В интервью радио Sputnik кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев прокомментировал сложившийся в Абхазии политический кризис, рассказал о его причинах и способах решения.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Нынешний политический кризис является точкой роста абхазской государственности, сказал в интервью радио Sputnik кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев.

"Абхазское государство – одно из самых молодых на постсоветском пространстве, и та политическая система, которая есть, еще не устоялась. Сегодня мы видим, что абхазская государственность и политическая система находятся в стадии роста. Нынешний политический кризис может развиваться как положительно, так и в сторону деструктивного тренда. Если стороны найдут в себе политическую мудрость и согласие на переговоры, на обсуждение застарелых политических амбиций, то это будет системой роста", - отметил он.

По мнению политолога, основная причина эскалации политического кризиса в Абхазии – серьезные неурегулированные взаимоотношения между официальной властью и представителями оппозиции.

"Если бы Хаджимба удалось в свое время отработать формат регулярного, неформального общения с оппозицией, то удалось бы избежать этого кризиса. Есть недостаток легитимного контакта между политическими классами", - объяснил он.

Еще одной причиной Атаев назвал неспособность действующей власти прогнозирования кризиса.

"Власти должны были сделать выводы, исходя из событий 2014 года. Нужно было предугадать эти действия, потому что предпосылки были в социальных сетях, на различных пабликах звучали призывы. Довольно небольшая пассионарная часть абхазского общества может дестабилизировать политическую ситуацию. Это нездоровая ситуация", - добавил он.

Очевидными путями выхода из политического кризиса политолог назвал создание переговорной площадки и привлечение третьих лиц для общения власти с оппозицией. По мнению Атаева, в Абхазии также не хватает общественного института, способного повлиять на мнение и настроение народа.

"Абхазский социум настроен традиционалистски, и здесь, помимо президентской, парламентской и исполнительной власти, нужен общественный институт. К сожалению, Общественная палата не заменила его. Возможно, этот орган повлиял бы на то, чтобы люди не выходили на улицу, а имели другую форму протеста и позиционирования своего мнения. Довольно небольшая пассионарная часть абхазского общества может дестабилизировать политическую ситуацию. Это нездоровая ситуация", - сказал он.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В 15:00 10 января в Верховном суде Абхазии началось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановила назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

ЦИК Абхазии назначит дату проведения новых выборов президента не раньше понедельника 13 января.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.