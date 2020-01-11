Лидер оппозиции после встречи с премьером Абхазии: политкризис будет преодолен

Встреча лидера оппозиции, депутата Народного Собрания Аслана Бжания с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба состоялась в субботу 11 января в здании Парламента республики.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Политический кризис в республике будет преодолен, заявил после встречи с премьером Валерием Бганба лидер оппозиции Аслан Бжания, сообщает корреспондент Sputnik с места.

"С премьер-министром встреча прошла на ноте взаимопонимания, мы обозначили ряд вопрос, решение которых приведет к стабилизации обстановки. Как мне показалось, господин Бганба настроен позитивно", - сказал Бжания.

Как сообщает пресс-служба Кабмина по итогам встречи Бганба и Бжания, сторонам удалось достигнуть договоренности относительно того, что Правительство, госучреждения и аппарат Кабмина должны продолжить работу в привычном режиме.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В 15:00 10 января в Верховном суде Абхазии началось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановил назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

По словам представителя ответчика ЦИК в суде Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

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