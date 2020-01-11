ЦИК Абхазии назовет дату новых выборов президента в понедельник 13 января

В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии назначит дату новых президентских выборов в понедельник 13 января не позднее 11:00, заявил экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа по итогам встречи с председателем ЦИК Тамазом Гогия, сообщает корреспондент Sputnik с места.

Алхас Квициниа лично передал ЦИК Абхазии мотивировочную часть решения кассационной коллегии Верховного суда, отметив, что он вынужден был сделать это лично, чтобы "ускорить этот процесс".

Председатель ЦИК Тамаз Гогия заявил, что, по протоколу, мотивировочную часть решения кассационной коллегии должен был принести в ЦИК курьер Верховного суда. Однако решение было зарегистрировано в ЦИК.

В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

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