Председатель ЦИК Абхазии: решение суда нужно выполнить, независимо от нашего мнения

Мотивировочная часть решения кассационной коллегии суда, которая признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства, поступила в Центризбирком в субботу 11 января.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Решение кассационной коллегии Верховного суда нужно выполнить, независимо от нашего мнения, сказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Центральная избирательная комиссия в любом случае остается при своем мнении, но есть решение суда. Вы знаете, что ЦИК выступал ответчиком, ЦИК имеет свои полномочия. Но независимо от нашего мнения, независимо от того, обжалует ЦИК это решение или нет, мы будем проводить те мероприятия, которые определены решением суда. По закону нам дается пять дней, но мы не будем тянуть и пяти дней. Решение суда мы получили только что. Пока еще не изучили мотивировочную часть", – сказал Гогия.

Члены Центральной избирательной комиссии должны провести заседание и не позднее понедельника 13 января огласить дату новых президентских выборов. Гогия отметил, что ЦИК руководствуется действующим законодательством, а также решением кассационной коллегии суда, которая признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства.

Гогия также отметил, что не хотел бы, чтобы кто-то пытался воздействовать на ЦИК, так как это "может повлечь и вовсе роспуск ЦИКа".

"А это может затянуть время. И это нежелательный процесс для всей страны. Все очень напряжены. Мы хотим поставить точку в нашем споре. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы принять решение, не откладывая", – подчеркнул он.

Председатель ЦИК добавил, что вновь обращается к парламентариям, чтобы они в срочном порядке пересмотрели выборное законодательство Абхазии, так как в некоторых статьях, и непосредственно в статье по повторным выборам, большое количество разночтений.

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