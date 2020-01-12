Один из организаторов митинга в Сухуме назвал условия прекращения акции

Итоги повторного голосования на президентских выборах признаны недействительными, ЦИК страны назначит дату повторных выборов в понеделник 13 января. Однако протестующие у Администрации не расходятся.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Один из организаторов митинга в Сухуме Ахра Авидзба рассказал корреспонденту Sputnik, что протестующие не собираются освобождать Администрацию президента, пока действующий глава государства не сложит с себя полномочия, а ЦИК Абхазии не назначит дату повторных выборов президента.

По мнению Ахры Авидзба, до проведения повторных президентских выборов руководство государством должен осуществлять Парламент республики.

Ахра Авидзба сказал, что митингующие не согласны с тем, что Рауль Хаджимба будет исполнять свои обязанности в течение трех месяцев.

"Наши требования не изменились, Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после мы уйдем из этого здания", - заметил он.

Авидзба сказал, что на другие условия люди, собравшиеся у Администрации, не пойдут ни при каких обстоятельствах.

Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия должна назначить дату президентских выборов, не дожидаясь понедельника 13 января.

"ЦИК должен принять решение о дате повторных выборов сегодня (в воскресенье - прим.)", - подчеркнул он.

Акции протеста в Сухуме продолжаются с 9 января. Верховный суд признал незаконными итоги повторного голосования на президентских выборах, и председатель ЦИК страны заявил, что дата повторных выборов будет назначена в понеделник 13 января.

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