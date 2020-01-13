Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента и оспаривать решение суда

Накануне Рауль Хаджимба написал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.

"Рауль Джумкович, как абхаз, как политик, многое выполнил для своей страны. Он прошел нелегкий политический путь. Он пять лет был президентом страны. В год по два-три политических митинга проходили в республике. Впервые у нас был выполнен бюджет страны, при нем был создан Конституционный суд. Пока рано давать оценку его деятельности", - сказал Барциц.

Он также заявил, что "не видит смысла" оспаривать решение Кассационной коллегии в Президиуме Верховного суда.

"Его решение уйти в отставку - взвешенное решение. После такого мужественного шага идти во власть, я считаю, было бы неправильно. Пусть придут те политики, которые реально смогут объединить наш народ", - сказал Барциц.

Кроме того, Барциц рассказал, что соратники Хаджимба, возможно, поддержат одного из кандидатов на предстоящих в марте выборах.

"У Рауля Хаджимба есть большой, устойчивый электорат. Естественно мы можем поддерживать того или иного кандидата. Но у нас есть свои маленькие секреты. Пока мы их не будем раскрывать, мы уже умудренные политическим опытом. Будем поддерживать того кандидата, который будет продвигать государственный интерес, а как будет его фамилия - посмотрим, кто будет выдвигаться", - заявил он.

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.