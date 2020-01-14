Адиле Аббас-оглы в истории Абхазии оставила свой неизгладимый след, она единственная из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба, выжившая после сталинских репрессий.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. На сотом году жизни умерла писательница Адиле Аббас-оглы, сообщила корреспонденту Sputnik директор мемориального музея имени Лакоба Людмила Малия.

"Последнее время Адиле Шахбасовна болела. Последний год она практически не слышала, с каждым днем истощалась", – отметила Малия.

24 апреля 2020 года Адиле Аббас-оглы исполнилось бы 100 лет.

В 1938 году Адиле Аббас-оглы была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы возвращается в Сухум.

В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной. В 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского Госпединститута имени Горького.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

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