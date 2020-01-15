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Борис Тарба

Первый доктор педагогических наук: путь Бориса Тарба

Из архива семьи Бориса Тарба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200115/1020230388/boris-tarba-ot-traktorista-do-doktora-nauk.html

Борис Григорьевич Тарба, первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, родился 15 января 93 года назад.

Борис Тарба родился 15 января 1927 года в поселке Бамбора Гудаутского района Абхазии. После окончания Бамборской средней школы он окончил филологический факультет Сухумского педагогического института по специальности "Русский язык и литература".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Со школьной скамьи в трактористы

"Его биография очень интересна. Будучи учеником школы, он был вынужден бросить учебу. Дело в том, что Борис Тарба очень рано потерял своего отца, а он был старшим в доме. Надо было помогать матери. Окончив специальные курсы, он начал работать трактористом. Он мне говорил, что никогда в своей жизни так много денег не зарабатывал, как во времена работы трактористом", — сказал доктор педагогических наук Алексей Касландзия.

После окончания Сухумского пединститута Борис Тарба начинает работать преподавателем в Бамборской школе, которую он сам ранее окончил. Благодаря профессиональной работе в школе, в районном отделе образования начали замечать его успехи.

"Начали замечать, что он подходит к работе творчески, делает большие успехи в области обучения русскому языку. Сначала его назначили председателем методического совета Гудаутского районного отдела народного образования. Позже его заметили в Министерстве просвещения Абхазии. Он стал главным внештатным специалистом по русскому языку для школ Абхазии", — отметил Касландзия.

В 1953 году Борис Тарба поступил в аспирантуру в Московском институте национальных школ Академии педагогических наук СССР.

  • Борис Тарба
    Борис Тарба
    Из архива семьи Бориса Тарба
  • Борис Тарба
    Борис Тарба
    Из архива семьи Бориса Тарба
  • Борис Тарба
    Борис Тарба
    Из архива семьи Бориса Тарба
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Из архива семьи Бориса Тарба
Борис Тарба

Работа в Сухумском пединституте

"После защиты кандидатской диссертации Борис Григорьевич стал работать над докторской диссертацией под руководством крупного русского ученого-методиста Алексея Текучева. Он блестяще защитил докторскую работу", — добавил Касландзия.

Вернувшись в Абхазию, Борис Тарба стал работать преподавателем на кафедре русского языка Сухумского пединститута. Спустя некоторое время он стал заведующим кафедрой "Педагогика и методика начального обучения". С 1961 по 1967 годы Борис Тарба работал министром просвещения Абхазии, а в 1967 году он становится ректором Пединститута и продолжает возглавлять вуз до 1972 года.

"Он очень много сделал для создания оригинальных учебников русского языка для абхазских школ", — подчеркнул Алексей Касландзия.

Борис Тарба ушел из жизни 30 августа 1991 года. Борис Тарба — автор таких известных научных работа, как "Об особенностях изучения русского языка в абхазских школах" (1960 г.), "К 100-летию Сухумской абхазской школы" (1964 г.), "О некоторых проблемных вопросах преподавания русского языка" (1966 г.), "О культуре речи" (1979 г.), "О дисциплине и нравственности" (1984 г.), "Лингво-дидактические основы преподавания русского языка в абхазской школе" (1985 г.), "Кузница национальных кадров" (1988 г.).



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