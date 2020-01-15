На российскую военную базу в Абхазии прибыли более 200 новобранцев

Около 70% молодых солдат уже приняли воинскую присягу и прошли курс первоначальной общевойсковой подготовки.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершилась плановая замена военнослужащих по призыву. С середины октября прошлого года на смену отслужившим военнослужащим прибыли более 200 новобранцев, сообщает пресс-служба ЮВО.

Около 70% молодых солдат уже освоили курс первоначальной общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге. Медики и психологи соединения провели медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.

Как отмечается в заявлении пресс-службы, на территории военной базы, расположенной на побережье Черного моря, созданы все условия для благоприятной службы солдат. В частности, в солдатской столовой организовано питание по принципу шведского стола. Военнослужащие могут выбирать из нескольких первых и вторых блюд, работает салат-бар, где можно составить индивидуальный вариант салата на любой вкус.

По итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменилась.

Читайте также: