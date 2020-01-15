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Администрация города Сухум

Кан Кварчия рассказал о дальнейших планах по облагораживанию Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Глава администрации Сухума поставил задачи руководителям городских служб на первом совещании после новогодних праздников.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия провел первое в этом году совещание с руководителями городских служб и пообещал, что работы по облагораживанию абхазской столицы будут продолжены.

"По тому промежутку времени, который у нас был, я считаю, что, по большому счету, все наши управления справились на твердую четверку с плюсом по пятибалльной системе. Времени было у нас в обрез, финансовые возможности были тоже не очень. Но при всем при этом все постарались", - заявил Кварчия, который был назначен и.о. градоначальника в конце прошлого октября.

По его словам, своей работой команда должна доказать, что каждый человек в городской администрации находится на своем месте.  

Кварчия поручил "Зеленому хозяйству" столицы продолжить работы по санитарной обрезке растений по проспекту Аиааира. Начатые в прошлом году работы также продолжат строители. Они будут восстанавливать остановки общественного транспорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мэр напомнил, что в конце года была поставлена задача привести в порядок площадь у кафе "Дэм". Для этого необходимо провести все коммуникации – канализацию, водопровод – и положить асфальт. 

На встрече также обсудили работу коммунального управления администрации столицы. По поручению Кварчия "Спецавтохозяйство" и "Зеленое хозяйство" будут обеспечены новой техникой.

 

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