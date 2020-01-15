Рядом с ней становилось стыдно быть слабым: режиссер об Адиле Аббас-оглы

В возрасте почти ста лет скончалась Адиле Аббас-оглы, близкая родственница 1-го председателя ЦИК Абхазской ССР Нестора Лакоба, пережившая репрессии и написавшая автобиографическую книгу "Не могу забыть".

Лев Рыжков, Sputnik

Десять лет назад о знаменитой соотечественнице был снят фильм. Режиссер картины Эсма Апсны вспомнила, как проходили съемки.

"Жила она очень скромно, в доме, который достался ей по наследству от Нестора Лакоба, - рассказывает Эсма Апсны. – Старую мебель и не переставляли, так что атмосфера тех времен сохранилась".

Эсма Апсны вспоминает, что во время работы над фильмом Адели Аббас-оглы произвела на съемочную группу сильное впечатление.

"Рядом с Адиле становилось стыдно и неловко за какие-то человеческие слабости или депрессии, - говорит режиссер. - Ее судьба была очень трагична, но то, как достойно она себя вела, как не унывала – все это заряжало необъяснимой энергией. Энергетика этого человека – светлая, мощная, большая. Пообщавшись с ней, я стала понимать, что все трудности, которые бы ни произошли в жизни, надо преодолевать достойно".

Съемочная группа несколько раз приходила к писательнице.

"В первый раз мы пришли на день ее рождения, застали много гостей. Про юность она вспоминала неохотно – всегда начинала нервничать, плакать, - рассказывает режиссер. - Но я понимала, что, как автору фильма, мне необходимо задать вопрос о ее прошлом. Но и мне это было трудно. В какой-то момент я поняла, что не могу заставить себя спросить ее об этом. И вдруг к Адиле в гости зашел человек, ничего не спрашивал, но при нем она начала вспоминать как раз то, чего мне недоставало в фильме".

Адиле Аббас-оглы к кинематографистам относилась с большой теплотой и была рада встречам.

"Когда я к ней приходила, она всегда усаживала меня за стол, - вспоминает Эсма Апсны. – Адиле Шахбасовна угощала меня сладостями, но ей было нельзя их есть. А мне было стыдно кушать перед человеком, который сам не ест и говорит. А она это все чувствовала (видела очень плохо). И каждый раз прерывалась, говоря: "Ты кушай-кушай! Только тогда я буду рассказывать!"

Узнавала Эсма Апсны у Адиле Аббас-оглы и секрет ее долголетия.

"Главное – это уважение к старшим, - вспоминает режиссер. - Когда человека уважают – это продлевает ему жизнь. Когда же он чувствует себя ненужным, ему не хочется жить подсознательно. А сама Адиле ощущала себя носительницей определенной миссии. Она считала, что должна рассказать свою историю людям. И она выполнила свой долг".

23 апреля 2020 года Адиле Аббас-оглы исполнилось бы 100 лет.

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