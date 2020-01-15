"Разбор завалов": первый рабочий день правительства после акции протеста

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. В течение четырех дней протестующие удерживали президентский дворец. Лишь только 12 января, после отставки Рауля Хаджимба, они освободили здание.

О том, как прошел первый рабочий день после акции протеста и как правительство Абхазии возвращается к работе в штатном режиме, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Среда. Первый рабочий день в стране после праздников и четырехдневных акций протеста оппозиции у здания Администрации президента республики, результатом которых стали штурм президентского дворца и отставка Рауля Хаджимба.

После серьезного политического кризиса, все, можно сказать, возвращается на круги своя. О недавнем погроме здания напоминают разве что разбитые окна и отсутствующая входная дверь.

© Sputnik / Томас Тхайцук За время кризиса в здании скопилось немало мусора

У парадного входа встречаем сотрудника внутренней охраны, который вышел на перекур.

На вопрос, можем ли пройти в здание, он всего лишь отрицательно качает головой.

"Навряд ли с кем-то удастся поговорить, сейчас идет разбор завалов", - отвечает он, выдыхая дым и смахивая пепел со значка "ГСО" на груди.

Докурив сигарету, он все же обещает спросить, принимают ли журналистов. Ждать ответа приходится недолго. Через минуту возвращается все тот же запыхавшийся охранник.

"Нельзя, - говорит он. – Все заняты. Документы поднимают, надо понять, что у нас есть, что сохранилось. Идет подсчет ущерба, тут же все под описью. Посмотрят, что есть, чего нет, потом уже оценят ущерб", – тяжело вздыхает мужчина.

От Администрации направляемся к Кабинету министров, которому также досталось во время штурма.

Из здания по одному выходят сотрудники аппарата.

"Добрый день, Sputnik. Будете писать о нас? Вот, не можем работать, в первый протестный день все наши компьютеры подняли наверх, в другой кабинет, чтобы сохранить их. Вот теперь ждем, когда их обратно установят. А так, в целом, наш кабинет не пострадал", - рассказывает выходящая из здания сотрудница Кабинета министров.

У входа встречаем молодого охранника, который не решается нас пропустить без разрешения выше.

"Пока стойте здесь, а я уточню, можно или нет", - говорит он и исчезает в дверях.

Неожиданно из бюро пропусков высовывает голову женщина, которая интересуется целью нашего визита. Получив ответ, она возвращается на свое место, берет пульт от небольшого "ящичка" и включает телеканал "Культура", по которому идет оперный концерт. На фоне разбитых окон и оторванных ручек возникает чувство какого-то диссонанса.

Это вам не макулатура

Через 15 минут у входа возникает пресс-секретарь Кабинета министров, который проводит нас внутрь здания.

© Sputnik / Томас Тхайцук В помещении начали генеральную уборку

По ее словам, во время протестов в здании правительства в основном пострадали только канцелярия и протокольное обеспечение – непосредственно два отдела, которые работают со структурной документацией и обеспечивают работу правительства, премьер-министра. Под горячую руку попали не только документы, но и имущество. Один из кабинетов отдела канцелярии подвергся погрому: окна разбили, мебель сломали.

Через полуоткрытую дверь кабинета канцелярии доносится голос сотрудниц.

- Какие документы потеряны? - спрашивает одна из них.

- Документы за последние два года практически полностью испорчены, пришлось выкинуть те, что были в крови и фактически растоптаны, – отвечают ей.

В отделе канцелярии хранятся акты и постановления с 1992 по 2019 годы. Основная их часть была оцифрована. Но документы с 2015 года еще не успели перевести в цифру.

"Эти документы не принадлежат ни одному из президентов или премьеров. Это достояние республики. Никому более они не принадлежат. Здесь документация о жизни нашей республики, о работе ведомств, это документы о том, на каком основании, например, Минздрав получает бензин, а если бензина не будет, то скорая не приедет. Здесь сметы, индикативные планы, штатное расписание, зарплаты. Хочется, чтобы в следующий раз такое не делали", – отмечает сотрудница, которая предпочитает не называть свое имя.

По ее словам, пока рано говорить о том, что безвозвратно утеряно и что еще можно восстановить. Работники канцелярии еще разбирают бумаги. Но понятно одно – все акты и постановления имеют ценность и востребованы и сегодня, если даже они были изданы 10-15 лет назад.

"Уже видим, что есть разорванные, растоптанные документы. Мы никого не обвиняем, ни одну из сторон. Просто мы впервые столкнулись с тем, что приходится разбирать и восстанавливать документацию", – добавляет сотрудник отдела.

© Sputnik / Томас Тхайцук Во время протестов больше всего пострадали два отдела, которые работают с документацией

Работникам канцелярии пока сложно ответить, сколько времени понадобится, чтобы разгрести все, но уже точно понятно, что работы полно на месяц, а может, и на два вперед.

"Не можем ответить, сколько понадобится, чтобы разобрать все документы и привести их в порядок. Здесь все перемешано. Чтобы быстро это все упорядочить, нужно сделать так, чтобы текучка к нам сюда не попадала, но это невозможно сделать. Мы не можем сделать паузу. Уже в этом месяце у нас ожидается заседание Кабинета министров. А это тоже огромное количество документов и протоколов", – добавляют они.

Остальные же структурные подразделения Кабинета министров не пострадали. После установки компьютеров в кабинетах, по словам пресс-секретаря, работа аппарата продолжится в штатном режиме.

Не в полном объеме

Через здание Кабинета министров все же удается попасть в Администрацию президента. Провожать нас берется молодой сотрудник ГСО, который просит не называть своего имени.

"Сложно сказать, как работает Администрация президента. Кто-то из сотрудников уже пришел, кто-то еще нет. Работают, но не в полном объеме", – говорит он, приглашая подняться на второй этаж.

© Sputnik / Томас Тхайцук Идет разбор завалов, уборщицы и мастера наводят порядок

Действительно, как и предупреждал охранник у парадного, в здании идет "разбор завалов". Уборщицы и мастера наводят порядок. Изредка попадаются сотрудники Администрации.

Внутренняя охрана же не может сказать, сколько отделов пострадало. Выясняется, что руководителя Администрации Беслана Барциц нет на месте, а его заместителям не до СМИ.

"Немного неудобное время выбрали. Подождали бы день-два, и с вами уже точно было бы кому поговорить. А сейчас все заняты разбором завалов, еще не все в себя пришли", – каким-то извиняющимся голосом добавляет сотрудник ГСО и прощается с нами.