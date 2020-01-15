Судьба мужественной женщины: история Адиле Аббас-оглы

Как сложилась судьба Адиле Аббас-оглы, единственной выжившей из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба после сталинских репрессий, что ей пришлось перенести, и как она сумела сохранить любовь к жизни, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Писательница Адиле Аббас-оглы скончалась на сотом году жизни 14 января, 23 апреля 2020 года ей исполнилось бы 100 лет.

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Внучка бизнесмена

Адиле Аббас-оглы родилась 23 апреля 1921 года. Ее дед – Яхья Аббас-оглы (иранского происхождения – ред.) приехал в Абхазию в середине XIX века. Очарованный Абхазией он решает остаться жить здесь, а позже женится на девушке из Очамчыры.

"Мой отец был иранец, а мать – абхазка. Он здесь женился. Он говорил: "Я Абхазию больше всего люблю". – "Почему", — спрашивала я. – "Потому что абхазы – народ золотой, они не любят лишних разговоров". – "Не бойся, — говорил он мне, — Абхазия никогда не исчезнет. Я умру, а она будет цвести, как цветок". – "А мама моя, — продолжает Адиле, — была Авидзба, очень хорошая, сильная фамилия была. У нее пять братьев было. Все погибли", - вспоминала родственников Адиле Аббас-оглы.

Яхья был по профессии строителем, он участвовал в строительстве шоссе Новосибирск-Батуми. Решив остаться жить в Абхазии, он построил дома в Гагре и Сухуме, затем возвел кирпичный завод и стал успешным бизнесменом.

В семье Яхьи и Гюльфидан родилось четверо детей, трое сыновей Шахбас (отец Адиле – ред.), Ризу и Касима, а также дочь Наргиз.

Когда Адиле было 15 лет, она познакомилась с братом Сарии Лакоба (супруги Нестора Лакоба – руководителя Абхазии – ред.) Эмды Джих-оглы, спустя некоторое время она вышла за него замуж.

Но счастливая семейная жизнь была недолгой – начались репрессии, членов семьи Нестора Лакоба стали арестовывать. В 1938 году супруга Адиле арестовали, и она вскоре разделила его участь. Много лет спустя, в 2005 году, она издала книгу "Не могу забыть", в которой описала политические репрессии, которым подверглась семья Нестора Лакоба.

16 лет в ссылке

Директор мемориального музея имени Лакоба Людмила Малия назвала Адиле Аббас-оглы мужественной женщиной, учитывая какие испытания ей пришлось пройти во время заключения в тюрьме.

"Она была мужественной женщиной, так как сумела выстоять, не сломаться, проведя немало времени в тюрьме. Мы имеем возможность узнать о том, что с ней тогда происходило в ее книгах, она поделилась с людьми, которые многого не знали", - отметила Малия.

Адиле Аббас-оглы была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы вернулась в Сухум.

"Наш музей был открыт в 1983 году, ко 90-летию Нестора Аполлоновича. Через несколько лет состоялась встреча в музее с Адиле Аббас-оглы, где она рассказывала об ужасах репрессий. Я благодарна судьбе, что встретила такую женщину, потому что она многому нас научила, она была высоко порядочная, честная, всегда готова была прийти на помощь", - рассказала она.

Людмила Малия рассказала об одной из запомнившихся встреч с Адиле Аббас-оглы, которая произошла после Отечественной войны народа Абхазии.

"Она рассказала, что во сне пришла в дом к Нестору Лакоба, вошла в столовую. Приоткрылась дверь, и она увидела, что там сидела вся семья Нестора, Сария Лакоба подбежала к ней, обняла ее и сказала – "Ты, наконец, выполнила мою просьбу, рассказала людям всю правду, которую перенесла в тюрьме (книга "Не могу забыть" – ред.). Я тебе очень благодарна, верила, что ты это сделаешь, и теперь я спокойна". Этот сон давал ей силу и надежду, что на том свете и Сария, и все ее близкие благодарны ей, за то, что она выпустила эту книгу", - подчеркнула Малия.

С пришествием времени, Адиле Аббас-оглы рассказывала о временех репрессий все меньше, говорит директор музея имени Нестора Лакоба.

"С течением времени переживаний было меньше, может быть она устала. Книга, которую написала Адиле Аббас-оглы стала настольной для многих, она очень дорога", - сказала Людмила Малия.

В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной. В 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского госпединститута имени Горького.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.