Похищение и убийство: для обвиняемых по делу Дочия и Озган просят 20 лет тюрьмы

Дело о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей вызвало широкий общественный резонанс в республике.

Прения сторон по уголовному делу о похищении жительницы Сухума Ирины Дочия и убийстве жителя Гудауты Дмитрия Озган начались в Верховном суде Абхазии в четверг 16 января. В первый день прений судья Верховного суда Мимоза Цушба заслушала материалы уголовного дела и показания потерпевших, а также свидетелей, которые зачитала сторона обвинения - прокуроры Мадина Мукба и Эльвия Хазириши.



Бадри Есиава, Sputnik.

Справки

Согласно версии следствия, похищение Ирины Дочия в июле 2016 года с целью вымогательства полутора миллионов евро, совершили Алхас Дзидзария, Генадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба и Дмитрий Озган. Озган был убит в ноябре 2017 года.

Обвинение настаивает на том, что убийство было совершено Алхасом Дзидзария по предварительному сговору с Астамуром Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стали деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочия.

Адвокаты обвиняемых выразили возмущение тем, что уже около шести месяцев им не предоставляется возможность самим задать вопросы свидетелям и потерпевшим, некоторые из которых не посещают слушания, ссылаясь на состояние здоровья.

Они также высказали сомнения по поводу подлинности и обоснованности медицинских справок, предоставляемых суду от одной из свидетелей по делу об убийстве Озган – Людмилы Тарба, чья дочь Стелла Канделаки была супругой убитого Дмитрия Озган. Адвокаты обвиняемых высказались против оглашения ее показаний в ходе судебного разбирательства.

"Где похищенная Дочия? Где потерпевшая Канделаки, у которой мужа убили? Как можно рассматривать уголовное дело, где не присутствуют потерпевшие?", - сказал один из адвокатов.

Защитник также заявил, что суд бездействует, вместо того, чтобы принудить свидетелей дать показания в присутствии всех сторон дела.

Такую позицию прокуроры назвали неуместной, заявив, в свою очередь, что предоставленные справки объективно отражают физическое состояние свидетеля. Выслушав мнения сторон, судья Цушба приобщила медсправку к делу.

Сорок четыре дня плена

Согласно материалам уголовного дела, Ирина Дочия была похищена поздно ночью 2 июля, когда она возвращалась домой с выпускного бала сына своей подруги из ресторана "Эрцаху" в Сухуме. Когда она подъехала к дому, двое мужчин в масках схватили ее, нанесли несколько ударов рукой, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в Калдахуара.

Доверенными лицам Ирины Дочия и ее отца Руслана Дочия выступают юристы Елена Перепечонова и Давид Коджая. Они зачитали подробные показания потерпевшей о том, что с ней происходило и в каких условиях ее содержали похитители.

"Помещение было размером примерно пять на шесть метров. Форточка располагалась на уровне моего роста, возможно, чуть выше. Вдоль другой стены, через крышу наружу выходила какая-то труба небольшого диаметра, через отверстие которого в период дождей в помещение попадала вода. Я, будучи обессиленной и пристегнутой на цепь, была вынуждена лежать на мокром бетонном полу. Внутри стояли поломанное деревянное кресло, обшитое тканью, с двумя или тремя ножками, маленький журнальный столик и ведро, в которое я справляла нужду", - зачитала отрывок из показаний Дочия ее доверенное лицо Перепечонова.

Она также добавила, что согласно показаниям Дочия, кормили ее черствым или плесневелым хлебом, изредка давали теплую воду. По несколько суток она сидела в душном, пропахшем и темном помещении, от чего испытывала страх.

Прокуратура просит 20 лет

По словам представителей потерпевшей стороны Ирине Дочия все же удалось договориться с одним из похитителей и уговорить его отпустить за выкуп в размере двух миллионов рублей, так как полтора миллиона евро непосильная сумма для ее семьи. Ее посадили в такси на Лыхнынском перекрестке и отправили домой с условием, что деньги будут переданы в срок, иначе она пострадает.

"Ирина была освобождена Геннадием Блабб с условием выплаты двух миллионов рублей. Допрошены люди, которые непосредственно участвовали в передаче денег похитителям в Сочи", - сказала Перепечонова.

Она также добавила, что мельчайшие детали, которые описывает Дочия в своих показаниях, не могут быть выдуманы и попытки обвинить ее в инсценировке своего похищения, не обоснованы.

Прокуроры попросили суд признать виновными обвиняемых и лишить их свободы сроком от десяти до 20 лет с конфискацией имущества в отдельно взятом случае.

Следующее судебное слушание, где выскажется сторона защиты, состоится в Верховном суде в пятницу 17 января в 15:00.

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